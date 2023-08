Após beijar jogadora, presidente da federação espanhola vira alvo da Fifa

A Fifa abriu um processo disciplinar nesta quinta-feira, 24, para investigar a conduta do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. Durante a comemoração da vitória na final da Copa do Mundo feminina. no último domingo 20, ele deu um beijo forçado na camisa 10 da seleção, Jenni Hermoso.

Rubiales recebeu uma enxurrada de críticas do público e de políticos espanhóis por ter agarrado o rosto da jogadora e, em seguida, tascar-lhe um beijo na boca. No palco da cerimônia de entrega de medalhas, ele também agarrou as próprias partes intimas para comemorar a vitória, a poucos metros da rainha Letizia da Espanha e de sua filha adolescente, Sofia.

“O comitê disciplinar da Fifa informou hoje a Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, que está abrindo um processo disciplinar contra ele com base nos eventos ocorridos durante a final da Copa do Mundo Feminina da Fifa, em 20 de agosto de 2023”, informou um comunicado do órgão regulador do futebol mundial.

Segundo o texto divulgado, os eventos podem constituir violações do artigo 13, parágrafos 1 e 2 do Código Disciplinar da Fifa.

“O comitê disciplinar da Fifa só fornecerá mais informações sobre esses processos disciplinares depois de emitir uma decisão final sobre o assunto. A Fifa reitera seu compromisso inabalável de respeitar a integridade de todos os indivíduos e condena veementemente qualquer comportamento em contrário”, acrescentou o comunicado.

Os artigos citados pelo comunicado abrangem “comportamento ofensivo e violações dos princípios do fair play”. Situações que podem levar à adoção de medidas disciplinares incluem insultar uma pessoa ou grupo de qualquer forma, especialmente através da utilização de gestos, sinais ou linguagem ofensiva, bem como “comportar-se de uma forma que levem à perda ou diminuição da estima do futebol e/ou da Fifa”.

Na segunda-feira 21, Rubiales emitiu um pedido de desculpas pelo beijo, mas o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, avaliou que a atitude “não foi suficiente”. A Federação Espanhola convocou uma assembleia geral extraordinária nesta sexta-feira, 25, para tratar do assunto.

Na quarta-feira 23, o sindicato mundial de jogadores profissionais, Fifpro, pediu à Fifa para abrir um processo contra Rubiales. Na mesma noite, o sindicato das jogadoras de futebol feminino da Espanha, Futpro, expressou a sua “condenação firme e retumbante” pelo comportamento “que viola a dignidade das mulheres”.

Hermoso disse que o Futpro representa os seus interesses neste caso.

“Pedimos à Federação Espanhola que implemente os protocolos necessários e garanta os direitos das nossas jogadoras e adote medidas exemplares”, disse a declaração do Futpro. “É fundamental que a nossa equipe, as atuais campeãs mundiais, seja sempre representada por figuras que projetam valores de igualdade e respeito em todas as áreas.”

