Seleção brasileira junta os cacos após derrota: ‘Tem que doer mesmo’

DOHA – A derrota por 1 a 0 para Camarões não mudou a situação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, já que o time avançou em primeiro do Grupo G, mas deixou algumas marcas negativas. A equipe desperdiçou a chance de ser a única participante com 100% de aproveitamento, viu cair sua invencibilidade diante de equipes africanas na história da competição e encerrou uma série de 17 jogos sem perder.

Apesar de ter escalado uma formação inteiramente reserva, visando descansar os titulares para o duelo das oitavas de final, na segunda-feira, 5, diante da Coreia do Sul, o técnico Tite demonstrou abatimento depois da partida da última sexta-feira, 2, no estádio Lusail. Ele deixou claro: é preciso se incomodar com isso, mas logo se recompor.

“O time fica sentido e tem que sentir quando se perde. Faz parte da vida. Mas o futebol e a competição proporciona a nós, por termos vencido os dois primeiros jogos, uma segunda chance. A Copa do Mundo normalmente não é assim”, disse o treinador após a partida. A última derrota do Brasil havia sido na final da Copa América para a Argentina, por 1 a 0, em julho de 2021.

O zagueiro Thiago Silva fez seu papel de capitão e também pediu a palavra durante a zona mista, com discurso semelhante. “Espero que a gente tenha aprendido com o jogo de hoje. Não que tenhamos jogado mal, criamos situações de perigo, mas faltou um pouco de tranquilidade para finalizar, a ansiedade faz parte. Porém, o momento de errar foi hoje.”

“Agora é minimizar esse tipo de erro para não sermos surpreendidos. Esse momento tem que doer, tem que deixar doer. Tite tomou a palavra, fizemos a oração e ele pediu para refletirmos, mas a partir de amanhã temos que virar a chave, não podemos ficar lamentando, porque o jogo já é segunda-feira”, prosseguiu o defensor do Chelsea.

O jogador de 38 anos defendeu o plano de descansar os atletas titulares e lembrou que os atletas da Coreia do Sul chegarão de um enorme esforço que lhe valeu a classificação às oitavas, com um triunfo sobre Portugal. “Claro que o resultado que planejamos para o jogo não saiu, mas a parte do descanso e da preparação tem que ser seguida. Podemos chegar mais descansados, mas agora não podemos mais errar. Não é mata-mata, é só mata.”

O Brasil enfrentará os sul-coreanos pela primeira vez em Copas e tem fresco na memória o último encontro em amistoso, em junho deste ano, uma goleada por 5 a 1, em Seul, com dois gols de Neymar. Thiago Silva, no entanto, não espera facilidade. “Apesar de o placar do amistoso ter sido muito elástico, não refletiu exatamente o que foi o jogo. A Coreia não tem uma escola de se meter lá atrás e só explorar contra-ataque, é uma escola que joga para frente. Espero que seja um jogo aberto e bonito e que voltemos a vencer, mas sabemos que não será nada fácil.”

Drama nas laterais

Bem pior que do que a derrota que em nada mudou a classificação foi uma nova notícia de lesão e no setor mais carente do time. O lateral-esquerdo Alex Telles teve de deixar a partida no segundo tempo e não deve estar à disposição para as oitavas. A CBF informou que o atleta do Sevilla sofreu um trauma no joelho direito, passou por avaliação clínica e será submetido a uma ressonância magnética.

“É difícil perder três laterais né, bem complicado, nos deixa bem triste. Estive com o Alex Telles, que vai fazer exame amanhã, mas pela cara dele está bem dolorido. O jogador conhece a dor que está sentindo, mas esperamos que seja dos males o menor”, comentou Thiago Silva, citando as lesões de Danilo, o titular na direita, e Alex Sandro, o dono da posição na esquerda.

Existe a expectativa de que os titulares se recuperem a tempo. Danilo sofreu uma entorse no tornozelo na estreia contra a Sérvia, enquanto Alex Sandro teve uma lesão no quadril. Caso só Danilo esteja apto, é provável que ele ocupe a lateral esquerda improvisado e Éder Militão ou Daniel Alves atuam na direita.

Também já se comenta sobre um possível retorno de Neymar, que segue realizando tratamento e neste sábado fará uma espécie de prova final para saber se a lesão no tornozelo direito está curada. “Depende muito do treino de amanhã, haverá uma prova mais de campo, não sei se vai por a chuteira. Até lá não posso passar na frente do médico nesta situação”, desconversou Thiago Silva.

Diante de um clima de turbulência, a comissão optou por fechar o treino deste sábado à imprensa e não conceder entrevistas coletivas. O duelo contra a Coreia do Sul acontece na segunda-feira, 2, a partir das 16h (de Brasília), no estádio 974.