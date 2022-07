Sebastian Vettel anuncia aposentadoria da Fórmula 1

Tetracampeão de Fórmula 1, o piloto alemão Sebastian Vettel anunciou anunciou nesta quinta-feira, 28, que deixará as pistas no fim desta temporada. Atualmente na Aston Martin, Vettel fará em São Paulo sua penúltima corrida. A despedida final será em Abu Dhabi. Ambas as provas acontecem em novembro.

Vettel foi às redes sociais para fazer o anúncio. Em sua conta no Instagram publicou um vídeo em alemão e outro em inglês explicando as razões de sua decisão: “Eu amo este esporte. Tem sido central na minha vida desde que me lembro. Mas por mais que haja minha vida nos trilhos, há minha vida fora dos trilhos também. Ser um piloto de corrida nunca foi minha única identidade. Acredito muito na identidade por quem somos e como tratamos os outros, e não pelo que fazemos.”

Além do vídeo publicado no Instagram, Vettel também falou sobre sua aposentadoria em um comunicado divulgado pela Aston Martin. “A decisão de me aposentar foi difícil para mim e passei muito tempo pensando nisso. No final do ano quero ter mais tempo para refletir sobre o que vou focar a seguir; está muito claro para mim que, sendo pai, quero passar mais tempo com minha família”, declarou o alemão.

Campeão mundial pela Red Bull nas temporadas de 2010, 2011, 2012 e 2013, Vettel ganhou 53 corridas ao longo da carreira, ficando atrás somente do britânico Lewis Hamilton (103), da Mercedes, e do compatriota Michael Schumacher (91). Vettel permaneceu cinco anos na Ferrari, de 2015 a 2020, e foi contratado pela Aston Martin em 2021, mas ainda não venceu nenhuma prova. Na atual temporada, o veterano piloto já somou 15 pontos e está em 14º na classificação.

Em uma publicação no Facebook, o jornalista Castilho de Andrade, diretor de imprensa do Grande Prêmio de São Paulo de F-1, escreveu que Vettel teve uma carreira brilhante, além de ser íntegro e uma “bela figura humana”. “Com 35 anos, ele ainda poderia continuar mais algum tempo”, comentou. “Acho que a falta de melhores perspectivas apressou a decisão.”