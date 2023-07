São Paulo vence Palmeiras novamente e vai à semifinal da Copa do Brasil

Em busca de seu primeiro título na Copa do Brasil, o São Paulo bateu o Palmeiras por 2 a 1, pelas quartas de final, na última quinta-feira (13), em pleno Allianz Parque. Além da classificação para a semifinal, o Tricolor impôs a primeira derrota de virada do time alviverde, sob o comando de Abel Ferreira, dentro de casa. A equipe do Morumbi aguarda o vencedor de Corinthians e América-MG, que jogam no próximo sábado, na Neo Quimica Arena. Eliminado da competição, o Palmeiras vive instabilidade em campo. Nos últimos sete jogos, conquistou apenas uma vitória, com dois empates e quatro derrotas.

O duelo foi marcado pela intensidade. O Verdão, precisando da vitória, já que havia perdido o primeiro jogo por 1 a 0, se lançou ao ataque desde o começo. No entanto, parava na boa defesa montada por Dorival Júnior, que mesmo sem seu principal volante, Pablo Maia, conseguia segurar os avanços de Endrick, Dudu e Rony, o trio ofensivo palmeirense. Após os primeiros 20 minutos, o Verdão começou a assustar de verdade o goleiro Rafael, em duas bolas de Rony, uma de cabeça e outra em chute de fora. O São Paulo, no contra-ataque, respondeu de imediato, com Calleri e Caio Paulista, mostrando que não jogaria pelo empate, mesmo com a pequena vantagem.

Aos 33 minutos, os donos da casa abriram o placar em cruzamento de Piquerez, que enganou o goleiro são-paulino e acabou entrando. E assim os times foram para o intervalo. A segunda etapa começou com os visitantes empatando logo aos 3 minutos, em boa jogada de Luciano e Caio Paulista, que invadiu a área e bateu na saída de Weverton. O gol animou o Tricolor que se manteve ofensivo, deixando o confronto equilibrado e disputado no meio de campo. Aos 14 minutos, Calleri marcou de cabeça, mas o árbitro Anderson Daronco, após auxílio do VAR, marcou falta do zagueiro Diego Costa sobre Zé Rafael no lance. Tudo permanecia igual, apesar dos protestos são-paulinos. A partida se encaminhava para o final e Abel Ferreira, precisando de ao menos um gol, mexeu na equipe, avançando a linha de marcação, com os jovens jhon Jhon, Luís Guilherme e Flaco López nos lugares de Richard Ríos, Dudu e Endrick. O São Paulo, com a vaga na mão, se fechou, com a entrada de dois volantes mais recuados, Luan e Méndez. Mas foi outro reserva, aos 43 minutos, que deu a vitória ao Tricolor. David, que havia entrado no lugar de Alisson, tabelou com Juan, deixou Luan no chão e apareceu na cara de Weverton, para marcar o gol da classificação.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira e o elenco palmeirense permaneceram sem falar com a imprensa, atitude que ocorre desde a polêmica entre Palmeiras e CBF, ocorrida no início do mês, quando o auxiliar-técnico, João Martins, fez críticas à entidade. O diretor de futebol, Anderson Barros, falou com a imprensa e negou que haja um princípio de crise interna no clube, por conta do mau momento.

“É um projeto que se iniciou antes mesmo da minha chegada. Não podemos nos precipitar para não colocar abaixo tudo isso. Temos de ter a consciência para estar olhando para onde estamos errando”, afirmou Barros, que confirmou os pedidos de reforços, por parte de Abel, ao ser questionado se o elenco do Palmeiras estaria muito enxuto.

“Sim (Abel pediu reforços), ele é um treinador exigente e competitivo. Ele nos cobra o tempo inteiro, mas também tem ciência do que fazemos no dia a dia. Buscamos algumas alternativas, mas não vamos buscar de qualquer maneira para dar uma satisfação. Temos consciência do que estamos fazendo, não é à toa que o Palmeiras briga por tudo que disputa.”

No outro vestiário, o técnico Dorival Júnior parabenizou a equipe pela vitória e pelo desempenho dos jogadores, que não se abalaram após o gol adversário.

“Nossa equipe foi valente, não viemos aqui para nos defendermos. Deixei claro para os jogadores. Desde o primeiro trabalho, eu disse que a gente não podia abrir mão das nossas características. Tínhamos que fazer eles sentirem a partida. Foi uma estratégia ousada”, disse o treinador, que surpreendeu, ao escalar o meia Alisson como segundo volante.

Dorival aproveitou para criticar, com ironia, a desvalorização dos técnicos brasileiros, muitas vezes, apontados como desatualizados em conhecimentos táticos e montagem de equipes.

“Treinador brasileiro nunca tem trabalho, é sempre sorte, as coisas caem no colo da gente. Dificilmente as pessoas vão dizer que a equipe tem padrão. É sempre outra coisa. Minhas equipes procuram jogar futebol. Não conquisto resultados por conquistar. Sempre me preocupo com a qualidade. Me preocupo muito com isso. A grande maioria das minhas equipes jogam bola. São poucas as que não encontraram esse caminho”, afirmou.

Além de São Paulo, Grêmio e Flamengo também estão classificados. A CBF já havia marcado as semifinais da Copa do Brasil para as semanas dos dias 9 e 16 de agosto. Porém, as datas podem ser alteradas, já que conflitam a Libertadores, que tem o Flamengo e a Sul-0Americana, com o São Paulo. A entidade ainda não divulgou resposta sobre o tema.