Santos decide seguir vontade de Pelé e desiste de aposentar a camisa 10

O Santos desistiu de discutir a possibilidade de aposentar a camisa 10. O tema veio à tona após a morte de Pelé, na última quinta-feira, 29, a pedido da família do Rei do Futebol e seria levado ao Conselho Deliberativo do clube. Uma entrevista antiga do craque, no entanto, pôs fim ao debate, segundo informou o site GE.com.

Em 2017, durante conversa com o youtuber Bolívia Zica, Pelé foi questionado se gostaria de ver a 10 do seu clube do coração aposentada. O rei disse que não. Por este motivo, o presidente do Santos, Andrés Rueda, decidiu fazer a vontade do ex-jogador e manter o número entre os utilizáveis.

Na sexta-feira, 30, o mandatário havia afirmado que o tema seria levado ao conselho do clube e que, até uma decisão ser tomada, o número 10 seria suspenso.

Pelé morreu na última quinta-feira, 29, após ficar internado por um mês no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tratava de um câncer de cólon e tinha 82 anos.