Richarlison chora e lamenta eliminação: ‘Seleção fez quase tudo certo’

DOHA – A eliminação da seleção brasileira para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira, 9, seguiu derramando lágrimas no elenco, mais de uma hora depois do apito final no estádio Cidade da Educação. O atacante Richarlison, bastante emocionado, lamentou a eliminação nas quartas de final.

“Difícil de colocar em palavras. Acho que a seleção fez quase tudo certo, mas infelizmente não fomos coroados pelo o trabalho que a gente construiu. Agora é hora de sofrer um pouco”, disse o atacante do Tottenham, autor de três gols da seleção brasileira na competição, dois deles na estreia contra a Suíça.

“Eu como torcedor brasileiro, peço desculpas, né, para os nossos familiares, nossos torcedores que nos apoiaram até o final. Agora é ir para o quarto chorar porque a gente é ser humano, é uma derrota muito dolorida. Dava para ter vencido”, completou Richarlison, com os olhos marejados.

No jogo diante dos croatas, o camisa 9 foi substituído no segundo tempo para o lugar de Pedro e, por isso, não foi escalado para ser um dos cobradores da seleção nas penalidades.