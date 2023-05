Quase 20 anos depois, Roland Garros não terá Rafael Nadal

Pela primeira vez, desde 2005, Roland Garros, uns dos principais torneios de tênis do mundo, não contará com seu maior nome. O anúncio foi feito pelo espanhol Rafael Nadal, 36 anos e vencedor do Grand Slam francês em 14 oportunidades. Ausente das quadras desde que sofreu uma lesão no Aberto da Austrália, no início do ano, o tenista, atual 15º no ranking da ATP, informou que vai fazer uma pausa na carreira. A meta é se preparar para a temporada 2024, que poderá ser a de despedida, o adeus a um dos maiores tenistas da história.

“É uma decisão que eu não tomei. Meu corpo é que tomou”, disse Nadal, em Madri, em entrevista concedida ao lado de amigos e familiares. Segundo o jogador, a lesão sofrida no quadril não apresentou a melhora esperada, por isso foi decidida a pausa na carreira, ainda sem data para retorno aos treinos.

“Foram anos complicados, apesar da dor ter sido mascarada com importantes vitórias. Agora vou tentar me recuperar nos próximos meses. Mas não colocarei uma data certa para a volta. Quando eu me sentir preparado fisicamente, vou tentar recomeçar”, afirmou, lembrando que a Espanha jogará a Copa Davis no fim do ano.