Quanto França e Argentina podem faturar com título da Copa do Mundo

Argentina e França farão a final da Copa do Mundo do Catar no próximo domingo, 18, às 12h (de Brasília), no estádio Lusail. Um dos países irá levantar a taça e conquistar o tricampeonato, mas, além disso, a competição irá render cifras milionárias.

A seleção campeã vai embolsar 42 milhões de dólares (cerca de 223,1 milhões de reais na cotação atual), enquanto o segundo colocado ganhará 30 milhões de dólares (aproximadamente 159,3 milhões de reais).

Já Croácia ou Marrocos, quem ficar em terceiro e quarto lugar, ficará com 27 milhões de dólares (143,4 milhões de reais) e 25 milhões de dólares (132,8 milhões de reais), respectivamente. As seleções decidem as posições no jogo de sábado, 17, às 12h (de Brasília).

No Mundial do Catar, a Fifa se comprometeu a pagar valores recordes em comparação às edições anteriores. Aproximadamente 1 bilhão de reais foi distribuído, de acordo com a classificação das equipes.

Confira os valores das premiações da Copa do Mundo do Catar em cada fase:

Eliminados na fase de grupos

9 milhões de dólares (47,8 milhões de reais)

Eliminados nas oitavas de finais

13 milhões de dólares (69 milhões de reais)

Eliminados nas quartas de finais

17 milhões de dólares (90,3 milhões de reais)

Quarto colocado

25 milhões de dólares (132,8 milhões de reais)

Terceiro colocado

27 milhões de dólares (143,4 milhões de reais)

Vice-campeão

30 milhões de dólares (159,3 milhões de reais)

Campeão

42 milhões de dólares (223,1 milhões de reais)