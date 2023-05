PSG quer novo técnico; Luis Enrique é favorito e Abel corre por fora

Prestes a ganhar seu 8º título nacional nos últimos 10 anos, o Paris Saint-Germain confirma, cada vez mais, sua insatisfação com o domínio apenas da Ligue 1. Mesmo antes da abertura da janela de transferências, o clube não para de agitar o mercado da bola. A novidade desta quinta-feira (25) é a busca por um treinador no lugar de Christophe Galtier, que ainda tem um ano de contrato, mas não empolgou a diretoria nesta temporada.

Com a provável saída de Messi e Neymar, além de outros jogadores, o clube quer fazer a reformulação do elenco e também da filosofia de trabalho. Por isso, segundo o jornal Le Parisien, a equipe do milionário Nasser Al-Khelaïfi já está buscando um novo comandante. E na lista, o primeiro alvo é Luis Enrique, ex-técnico do Barcelona e também da seleção da Espanha. Ele é o nome preferido dos dirigentes e de quem realmente manda, Al-Khelaïfi. Sem clube desde que comandou os espanhóis na Copa do Catar, ano passado, Luis Enrique não deverá ser um nome fácil, isso porque outros clubes já demonstraram interesse nele para a próxima temporada, entre eles, o campeão italiano, Napoli, que deve perder Luciano Spaletti.

Caso não consiga atrair o técnico espanhol, o PSG tem outras possibilidades na mira: José Mourinho, atualmente na Roma, o argentino Marcelo Gallardo, que se destacou dirigindo o River Plate até o fim do ano passado e o ítalo-brasileiro Thiago Motta, ex-jogador do próprio PSG e atualmente técnico do Bologna. Assim como Gallardo, longe dos holofotes europeus, o português Abel Ferreira, que está fazendo história no Palmeiras, também estaria na pauta do clube parisiense. O diretor da equipe, Luis Campos, trabalhou com Ferreira, quando este era jogador do modesto Penafiel, de Portugal, e acompanha o trabalho de longe.