Portugal anuncia substituição em lista para Eurocopa

Por AE-AP

Lisboa – A Federação Portuguesa de Futebol anunciou nesta quarta-feira a substituição de um jogador na lista de convocados de Portugal para a disputa da Eurocopa, que será realizada entre 8 de junho e 1.º de julho, na Ucrânia e na Polônia. Hugo Viana foi chamado para o lugar do meia Carlos Martins, lesionado, que acabou sendo cortado pelo técnico Paulo Bento da competição.

A entidade que dirige o futebol português esclareceu que Martins, que atualmente defende o Granada, na Espanha, não irá se recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda a tempo de poder jogar a Eurocopa.

Chamado para o lugar de Martins, Viana é jogador do Sporting Braga e já disputou 26 partidas pela seleção portuguesa, mas não fez parte da campanha do seu país nas Eliminatórias da Eurocopa. Meia-esquerda, o meia-esquerda marcou apenas um gol nestes confrontos, embora tenha sido convocado nesta quarta com um currículo de quem já vestiu a camisa portuguesa em 88 jogos se forem consideradas as categorias inferiores da seleção.

Portugal está no Grupo B da Eurocopa, que também conta Alemanha, Holanda e Dinamarca. A estreia dos portugueses nesta complicada chave da competição será no dia 9 de junho, contra os alemães, em Lviv, na Ucrânia.