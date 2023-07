Palmeiras e Atlético-MG se reveem na Libertadores; saiba dos duelos

Pelo terceiro ano seguido, Palmeiras e Atlético-MG vão se enfrentar no mata-mata da Copa Libertadores. O confronto foi definido nesta quarta-feira (5), em sorteio dos duelos das oitavas de final, que serão realizados nas duas primeiras semanas de agosto, entre os dias 1º e 3 (os jogos de ida) e entre 8 e 10 (partidas de volta).

Os times se enfrentaram nas quartas de final, no ano passado e na semi da competição, em 2021. Nas duas vezes, o time paulista saiu vencedor e avançou. Dessa vez, as dificuldades permanecem para o clube mineiro, agora comandado pelo experiente Luiz Felipe Scolari. O Verdão terminou novamente a primeira fase com a melhor campanha entre todos os times. Com este desempenho, a equipe de Abel Ferreira vai decidir a vaga em casa.

Atual campeão, o Flamengo vai encarar o Olimpia, do Paraguai. Caso vença, poderá ter o Fluminense nas quartas. A equipe tricolor, do novo técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz, vai enfrentar o Argentinos Juniors-ARG nas oitavas. Em outro duelo envolvendo brasileiros e argentinos, o Internacional joga com o River Plate.

Vice-campeão no ano passado, o Athletico-PR vai subir os andes para jogar com o Bolívar-BOL. Apesar da dificuldade, o Furacão decidirá em Curitiba, já que os primeiros colocados dos grupos da primeira fase, decidem as oitavas em casa.

Veja os confrontos das oitavas da Libertadores

Atlético Nacional-COL x Racing-ARG

Nacional-URU x Boca Juniors-ARG

Deportivo Pereira-COL x Independiente del Valle-COL

Atlético-MG x Palmeiras

Flamengo x Olimpia-PAR

Argentinos Juniors-ARG x Fluminense

River Plate-ARG x Internacional

Bolívar-BOL x Athletico-PR

Sorteio da Copa Sul-Americana

A Conmebol também sorteou os jogos das oitavas de final e dos playoffs da Copa Sul-Americana, que conta com sete times brasileiros na disputa. Classificados em primeiro em seus grupos na primeira fase, São Paulo, Red Bull Bragantino, Goiás e Fortaleza aguardarão os jogos dos playoffs para conhecerem seus adversários nas oitavas, com jogos previstos para as duas primeiras semanas de agosto.

Já Corinthians, que veio da Libertadores, América-MG e Botafogo, que ficaram em segundo nos seus grupos, disputam esta fase anterior, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de julho (ida) e 18 e 20 de julho (volta). O Timão vai encarar o Universitário, do Peru, e vai decidir a vaga fora de casa. O Botafogo, líder do Brasileirão, vai jogar com o Patronato-ARG e decide no Rio de Janeiro. E o América-MG também decide em casa, mas antes joga no Chile contra o Colo-Colo.

Continua após a publicidade

Duelos dos playoffs

Continua após a publicidade

Barcelona-EQU x Estudiantes-ARG

Ñublense-CHI X Audax Italiano-CHI

Patronato-ARG x Botafogo

Colo-Colo-CHI x América-MG

Libertad-PAR x Tigre-ARG

Corinthians x Universitario-PER

Sporting Cristal-PER x Emelec-EQU

Independiente Medellín-COL x San Lorenzo-ARG

Duelos das oitavas

Sporting Cristal-PER ou Emelec-EQU x Defensa y Justicia-ARG

Botafogo ou Patronato-ARG x Guaraní-PAR

Independiente Medellín-COL ou San Lorenzo-ARG x São Paulo

Ñublense-CHI ou Audax Italiano-CHI x LDU-EQU

Barcelona-EQU ou Estudiantes-ARG x Goiás

Corinthians ou Universitario-PER x Newell’s Old Boys-ARG

Colo-Colo-CHI ou América-MG x Bragantino

Libertad-PAR ou Tigre-ARG x Fortaleza