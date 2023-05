Palmeiras amassa Cerro Porteño e encaminha vaga; Timão segue jejum

Com um incontestável 3 a 0, fora de casa, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, em Assunção, nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada da Copa Libertadores. Com gols de Artur (2) e Rony, o Verdão chegou ao 14º jogo de invencibilidade. Ainda na segunda colocação do grupo C, atrás do surpreendente Bolívar, com os mesmos nove pontos, o time de Abel Ferreira precisa apenas de um empate para avançar às oitavas. os dois últimos jogos são no Allianz Parque, um deles contra o Bolívar.

O Verdão entrou em campo com total favoritismo, já que além da boa fase, encarava um Cerro que está mal das pernas e é último colocado no grupo. A coisa ficou ainda mais fácil quando, aos 14 minutos, o lateral Báez foi expulso. Com um jogador a mais, os visitantes passaram a dar o ritmo da partida e 10 minutos depois, Artur abriu o placar. O gol abalou ainda mais o adversário, que dava cada vez mais espaços, mas o ataque do Verdão, em especial, Rony, desperdiçava uma chance atrás da outra. Na volta do intervalo, mais concentrados, os palmeirenses ampliaram, novamente com Artur. Atrás de mais gols para diminuir o saldo maior do Bolívar, o Palmeiras seguiu na pressão. Foi então que Rony desencantou e fez o 3º. No fim do jogo, foi a vez do alviverde perder um jogador. Richard Ríos levou o vermelho, mas a partida já esteva definida, os três pontos garantidos e o Palmeiras com as mãos na vaga.

Na Argentina, o Corinthians queria encerrar o jejum de vitórias e entrar na zona de classificação, no grupo E. Mas saiu frustrado de Buenos Aires, pelo 0 a 0 com o Argentinos Juniors, no estádio Diego Armando Maradona. Com quatro pontos ganhos, o time de Vanderlei Luxemburgo segue na terceira posição, atrás do Independiente del Valle-EQU (6 pontos) e do próprio time argentino, com 8 pontos.

Mesmo fora de casa, o Corinthians segurou a pressão adversária e manteve a partida equilibrada em boa parte do tempo. O Argentinos passou a crescer na partida quando o Timão perdeu o volante Paulinho, que sentiu nova lesão e precisou deixar o campo. Mesmo assim, o domínio não gerou grandes sustos para Carlos Miguel, substituto de Cássio. Na segunda etapa, intensidade nas divididas aumentou e em uma cotovelada no volante Roni, o atacante Thiago Nuss, do Argentinos, foi expulso. A vantagem de um jogador a mais, no entanto, não foi aproveitada pelo Corinthians. Sem força ofensiva e ainda levando perigo com os contra-ataques dos donos da casa, o Timão segurou o resultado, que se não foi o esperado, ainda mantém a equipe com chances de ir às oitavas. A equipe ainda depende de si para classificar.

Na pequena cidade de Concepción, no Chile, o Flamengo não conseguiu manter o ritmo das últimas partidas. Num jogo morno, o clube carioca empatou em 1 a 1 com o Ñublense, em duelo do grupo A da Libertadores. Gabigol, em sue único chute no jogo, abriu o placar para o rubro-negro, aos 34 minutos.

A vantagem parece ter deixado os visitantes ainda mais sonolentos. dessa forma, o Ñublense foi ao ataque e deu alguns sustos no goleiro Matheus Cunha. Até que aos 28 minutos da segunda etapa, Henríquez, na raça, marcou o gol de empate.

O resultado deixa o Flamengo na segunda posição do grupo, com cinco pontos. O Racing-ARG lidera com o dobro, 10 pontos. O Ñublense, encostado no Fla, com quatro pontos, está em terceiro.