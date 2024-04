Packers será adversário dos Eagles em jogo da NFL, em São Paulo

A NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, 10, o adversário do Philadelphia Eagles no jogo da temporada regular de 2024/25, em SãoPaulo. Seráo Green Bay Packers, outro time de primeira linha da liga e um dos mais queridos dos fas brasileirosdo esporte. O duelo ocorrerá no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera. A cidade investiu 5 milhões de dólares no evento.

“Como o crescimento global continua a ser uma prioridade crítica e estratégica para a NFL e seus 32 clubes, estamos entusiasmados por ter o Green Bay Packers jogando contra o Philadelphia Eagles em nosso primeiro jogo na América do Sul”, disse o chefe da divisão internacional da NFL Gerrit Meier. “Com mais de 35 milhões de fãs apaixonados no Brasil, a abertura da temporada regular de sexta à noite de 2024 em São Paulo trará uma energia incrível – marcando um momento histórico para o nosso esporte internacionalmente.”

A liga avaliava possíveis novos locais para realização de partidas fora dos Estados Unidos. Atualmente, México, Inglaterra e Alemanha já recebem embates da NFL. São Paulo derrotou a concorrência de Madri para se tornar a próxima sede de duelos da liga.