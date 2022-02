Onde assistir aos jogos das oitavas de final da Champions League

Após dois meses de pausa, a Liga dos Campeões está de volta para a disputa dos mata-matas. Em busca do sonhado título da maior competição de clubes do mundo, 16 equipes jogarão oito confrontos em ida e volta. Para abrir as oitavas de final, quatro jogos movimentam esta semana de torneio, com maior destaque para Real Madrid e Paris Saint-Germain, que marcará o reencontro entre Messi e o rival histórico dos tempos em que atuou pelo Barcelona. A tradicional final da Champions está programada para a Gazprom Arena, em São Petersburgo, no Rússia, no dia 28 de maio.

Tendo em vista a organização das datas, os outro quatro confrontos serão disputados na próxima semana (dias 22 e 23). As partidas de volta estão marcadas para 8, 9, 15 e 16 de março. Todos os jogos serão transmitidos via TNT, Space ou HBO Max, enquanto um duelo por semana será exibido no canal aberto SBT.

Confira o nosso mini guia sobre os quatro primeiros duelos do mata-mata da Liga dos Campeões.

15/02 – 17h – Sporting x Manchester City – Space e HBO Max

15/02 – 17h – Paris Saint-Germain x Real Madrid – SBT, TNT e HBO Max

16/02 – 17h – RB Salzburg x Bayern de Munique – Space e HBO Max

16/02 – 17h – Inter de Milão x Liverpool – TNT e HBO Max