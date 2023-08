O legado de Henrique Avancini, maior ciclista de mountain bike do Brasil

O fluminense Henrique Avancini, maior ciclista da história do mountain bike no Brasil, anunciou nesta terça-feira, 22, sua aposentadoria. Aos 34 anos, e a um ano dos Jogos Olímpicos da França, Avancini afirmou que encerrará sua participação em competições em 2023. Ele participa ainda de três provas ao longo do ano, antes de se dedicar a outros projetos fora da elite.

O ciclista deixa um grande legado de conquistas no esporte. A mais recente veio há pouco, no início de agosto, com a medalha de ouro no Campeonato Mundial MTB XCM, disputado em Glasgow, na Escócia. Conquistou duas medalhas nos jogos Pan-Americanos, sendo ouro em 2014, em Santiago, e prata em 2019, em Lima. Em 2021, ficou em 13º lugar nos Jogos Olímpicos na categoria Mountain Bike XCO, melhor posição do Brasil na história no MTB nas Olimpíadas. Acumulou 14 títulos em campeonatos brasileiros. E ficou em primeiro lugar no ranking mundial de MTB, em 2021.

Mas deixa também um legado fora das pistas. Foi fundamental em popularizar o mountain bike no Brasil. Embora a bicicleta não seja vista com seriedade como forma de mobilidade no país e o ciclismo de estrada não seja tão popular pela falta de segurança aos praticantes do esporte, o MTB caiu no gosto do brasileiro. Existem diversas provas amadoras no interior do país e uma infinidade de trilhas muito usadas pelos esportistas de final de semana.E o atleta teve papel direto nesse crescimento.

Além de grande divulgador do mountain bike, Avancini foi pioneiro em usar sua notoriedade para fomentar o esporte no país. Com seu AVA Project, lançado em 2015, vem ajudando a formar atletas na categoria de base. A partir de 2020, também passou a treinar atletas da elite. Mantém também o Caloi Avancini Team, em parceria com a tradicional fabricante de bicicletas. O projeto oferece acompanhamento e estrutura para a formação de ciclistas de elite do MTB. Após deixar as trilhas, Avancini deve continuar trabalhando nessas iniciativas.

Para quem quiser conhecer mais sobre a carreira e as vitórias de Henrique Avancini, uma boa opção é a série “Efeito Avancini”, da Red Bull, disponível gratuitamente. Os cinco episódios acompanham parte da sua trajetória, inclusive a rivalidade com o suíço Nino Schurter, atual número 1 do ranking mundial. Nesta terça, 22, lançou também o documentário “Meu Motivo”, em que explica o que o levou à aposentadoria.

