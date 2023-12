O inacreditável Brasileirão de 2023, um campeonato para ser lembrado

Foram 38 rodadas intensas, muito disputadas e com reviravoltas marcantes. Por 31 delas, o Botafogo liderou a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Era tido como barbada, um título “imperdível”. Mas o Palmeiras, time regular e resiliente, acordou no segundo turno e levou a cobiçada taça — a 12ª de seu rol, na conta da CBF. Recebeu o troféu em um jogo protocolar contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, um empate por 1 a 1 em que brilharam o jovem Endrick, pelo Verdão, e o bissexto Nikão, pelo Raposa.

Na parte de baixo da classificação, onde se encontra a zona de rebaixamento para a Série B, ocupada pelos quatro últimos times da tabela, a disputa não foi menos emocionante e surpreendente. Até a derradeira rodada, se debatiam para sair da última vaga dos descendentes Bahia, Vasco e Santos. Este último, que junto com o São Paulo e o Flamengo ainda não haviam disputado a antiga segundona, sucumbiu diante do Fortaleza pelo placar de 2 a 1. O descenso causou comoção e foi estopim de violência da torcida em Santos — ainda não há registro de feridos.

Como goleou o Atlético Mineiro por 4 a 1, no Fonte Nova, o Bahia se salvou. O Vasco bateu o Bragantino por 2 a 1, em São Januário, para também se manter na Série A.

A seguir os melhores e piores momentos do Brasileirão 2023.

A virada heroica

Nunca um campeão, o Palmeiras, tirou tantos pontos do principal rival, o Botafogo, a partir do confronto direto, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Foi quando os dois times se enfrentaram no Engenhão, no Rio. Na ocasião, o Botafogo venceu por 3 a 0 no primeiro tempo, mas o Palmeiras conseguiu uma virada épica por 4 a 3 nos minutos finais. A partir daí, o Alviverde manteve regularidade, enquanto o principal concorrente pelo título derreteu a olhos vistos — tanto que terminou em quinto lugar e terá que disputar a repescagem para entrar na fase de grupos da Libertadores 2024.

O iluminado

Endrick Felipe Moreira de Sousa, mais conhecido como Endrick, é um jovem atacante brasileiro nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, em 21 de julho de 2006. Ele é jogador do Palmeiras, onde chegou em 2017, aos 11 anos de idade. Ele é rápido, habilidoso e tem um bom faro de gol. Em 2023, foi um dos principais jogadores do Verdão na conquista do Campeonato Brasileiro, co 11 gols em 31 partidas jogadas. No meio do ano que vem, se transfere para o Real Madrid.

A decepção

O Botafogo perdeu o título por uma combinação de fatores, incluindo a perda da liderança, a falta de consistência, os erros defensivos e, um fator importante, a demissão do técnico português Bruno Lage. A partir da perda da liderança, na 31ª rodada, o time alvinegro nunca mais conseguiu se recuperar. A defesa foi um dos pontos fracos da equipe ao longo do campeonato. O time sofreu muitos gols, e esses erros defensivos custaram pontos importantes ao time.

A queda

A campanha do Santos, rebaixado para a Série B, foi marcada por irregularidade. A equipe começou bem, mas depois passou por uma sequência de derrotas e empates que a distanciou da zona de classificação para a Libertadores. O Santos sofreu com a falta de consistência ao longo da temporada. Das quatro equipes de São Paulo, o atual campeão Palmeiras é o que mais vezes foi rebaixado, duas vezes. Agora, o Santos igualou o rival Corinthians, ambos rebaixados uma vez. O Timão em 2007 e o Peixe em 2023.

