Uefa sorteia grupos da Euro 2024, que terá Alemanha como sede

Foram definidos, neste sábado, 2, os seis grupos da próxima edição da Eurocopa, que acontece no ano que vem. Anfitriã, a Alemanha abre a competição em partida contra a Escócia no dia 14 de junho em Munique, uma das dez cidades-sedes, na lista que inclui também Frankfurt, Dortmund e Colônia, por exemplo. A final será decidida um mês depois, no Estádio Olímpico de Berlim.

Atual campeã, a Itália acabou caindo no chamado “grupo da morte”: vai disputar a classificação com Espanha, Croácia — finalistas da última edição da Liga das Nações, vencida pelos espanhóis — e Albânia. Já a Alemanha, que não vence a competição desde 1996, terá como adversários, além dos escoceses, a Hungria e a Suíça. Também em uma chave que pode apresentar dificuldades, a Inglaterra terá pela frente Eslovênia, Dinamarca e Sérvia.

A França terá pela frente Holanda, Áustria e a seleção que se classificar na chave A da repescagem. Os belgas enfrentam Eslováquia, Romênia e outra equipe que sairá da chave B. O mesmo acontece com Turquia, Portugal e República Tcheca, que ainda aguardam outros confrontos para que o último integrante do grupo seja definido.

Após a fase de grupos, classificam para as oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro terceiros com melhor campanha.

Lewandowski na repescagem

Na lista de seleções que ainda podem entrar na disputa da Euro 2024, está a Polônia, do craque do Barcelona Robert Lewandowski. Para participar da competição, no entanto, os poloneses terão que ganhar da Estônia, antes de enfrentar o vencedor entre País de Gales e Finlândia. Confira as três chaves da repescagem, que darão vagas para os grupos D, E e F:

Chave A:

Polônia x Estônia

País de Gales x Finlândia

Chave B:

Bósnia x Ucrânia

Israel x Islândia

Chave C:

Geórgia x Luxemburgo

Grécia x Cazaquistão

Conheça as cidades-sede

🇩🇪 10 host cities, 10 world-class stadiums 🏟️ EURO 2024 is going to be 🔝#EUROfixtures | @bookingcom pic.twitter.com/SZuCKd9I2M — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023