No Paraguai, Flamengo decepciona e cai na Libertadores

Se na partida de ida, no Maracanã, o Flamengo jogou para o gasto e venceu o Olimpia por 1 a 0, na partida de volta, a história foi outra. Desconectado coletivamente e sem o brilho individual de outrora, o time rubro-negro perdeu de 3 a 1 para o clube paraguaio, no estádio Defensores del Chaco , na última quinta-feira (10), e está eliminado da Copa Libertadores, da qual é o atual campeão. Com gols de cabeça de Bruera, Ortiz e Torres, o Olimpia avança às quartas de final, onde vai encarar o arquirrival do Mengão, Fluminense. Bruno Henrique descontou para o clube carioca.

O resultado gerou uma onda de mal-estar na equipe, desde a saída do gramado. Jogadores admitiram a atuação apática, mas também reclamaram da arbitragem de Wilmar Roldán, da Colômbia.

“Estamos acostumados à pressão, jogamos com 60 mil no Maracanã quase todo jogo. É muito fácil apontar os erros. Ruim é falar quando perde do juiz, mas ele inverteu as faltas, expulsou o treinador”, disse o atacante Gabigol, comentando a expulsão do técnico Jorge Sampaoli, que por isso, não pode participar da entrevista coletiva.

“A Conmebol é aqui do lado (a sede fica no Paraguai), são muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem. Falta no Wesley no terceiro gol, mas agora parece que estamos chorando”, disse o artilheiro, insinuando que o Flamengo foi prejudicado.

Segundo um dos mais experientes do elenco, o lateral-esquerdo Filipe Luís, a sequência de derrotas e eliminações de torneios nesta temporada teria abalado o grupo, que ainda não conseguiu a consistência de outros momentos. Nos últimos oito meses, foram cinco derrotas: final da recopa Sul-Americana, para o Independiente Del Valle, da Supercopa do Brasil, para o Palmeiras, do Mundial de Clubes, para o Al Hilal, na final do Carioca (Fluminense) e a eliminação desta quinta-feira.

“Difícil achar um motivo. Começou o ano com quatro títulos perdidos. O time, a partir desse momento, nunca teve a confiança e consistência que teve no ano passado. Nunca chegou a ser sólido e regular. Hoje foi uma derrota totalmente justa. O time não fez por merecer “, afirmou o jogador. ” Agora precisamos nos recompor e ir em busca dessa confiança que a gente perdeu”, concluiu.

Continua após a publicidade

Revoltados, alguns torcedores receberam a delegação, na madrugada desta sexta-feira (11), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com gritos de protestos e muitos xingamentos. Um cordão de isolamento foi feito pelos seguranças para o elenco entrar no ônibus. Algumas latas chegaram a ser arremessadas em direção aos atletas e dirigentes.

Pelas quartas de final, Olimpia e Fluminense devem se enfrentar nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto. O primeiro duelo será no Maracanã e a volta, no Defensores del Chaco. Nesta fase da competição, o Brasil possui grande vantagem, são três clubes brasileiros (Palmeiras, Fluminense e Internacional), um argentino (Boca Juniors), um paraguaio (Olimpia), um colombiano (Deportivo Pereira) e um boliviano (Bolívar).

Em segundo lugar no Brasileiro, mas 13 pontos atrás do líder Botafogo, o Flamengo segue na disputa da Copa do Brasil, onde também defende o título. A equipe está na semifinal da competição e em vantagem contra o Grêmio, pois venceu o primeiro jogo, em Porto Alegre, por 2 a 0. O jogo de volta é no próximo dia 16, no Maracanã.

São Paulo vence na Copa Sul-Americana

Com o apoio de mais de 51 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo venceu o San Lorenzo-ARG, por 2 a 0, também na quinta-feira à noite, mas pela Copa Sul-Americana. Com o resultado, a equipe tricolor, que havia perdido o jogo de ida em Buenos Aires, por 1 a 0, garantiu vaga nas quartas de final do torneio, da qual é o atual vice-campeão. Os gols foram marcados pelos atacante Calleri e Luciano. Na próxima fase, o time do Morumbi vai encarar os equatorianos da LDU. Os jogos, assim como na Libertadores, também devem ocorrer nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto.

O resultado deu ânimo ao elenco tricolor, que vinha de cinco partidas sem vitórias. Neste fim de semana, o clube encara o Flamengo pelo Brasileirão, na briga para tentar alcançar a parte alta da tabela. E na próxima semana (dia 16), o Tricolor entra em campo para outro mata-mata, pela semifinal da Copa do Brasil. No primeiro duelo, diante do Corinthians, os rivais venceram por 2 a 1, na Neo Quimica Arena.

“Acho que será um jogo disputado, como foi a primeira partida. São duas equipes que se respeitam, que respeitam suas características. Conhecemos os movimentos deles, como eles também conhecem os nossos. Imagino uma partida brigada, como foi hoje. As duas equipes buscando neutralizar o adversário e concentrado no meio de campo”, afirmou o técnico Dorival Junior.