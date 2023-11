No GP de São Paulo, Verstappen ganha ‘sprint’ e confirma apogeu na F1

Nenhuma surpresa no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O já tricampeão da temporada 2023, Max Verstappen, ganhou a sprint race deste sábado, 4, confirmando a sua ótima fase na categoria. O piloto holandês da Red Bull soma, assim, mais oito pontos à sua contagem parcial. Na corrida oficial, domingo, às 14h, Verstappen larga na pole, classificação assegurada nos testes de sexta.

Lando Norris, que largou na pole da sprint com sua Mclaren, terminou em segundo. Sergio Perez, companheiro de Verstappen na Red Bull, ficou em terceiro. Norris e Perez marcaram, respectivamente, sete e seis pontos. Lewis Hamilton, da Mercedes, que briga com Perez pela segunda posição no computo geral, ficou em sétimo, marcando dois pontos. Nesta parte da classificação nada mudou, também.

Max Verstappen WIIIIINS the final Sprint of 2023! Once he passed Lando Norris at Turn 1, he never looked back! Norris comes home second, with Perez third#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/K939b9a5vf Continua após a publicidade — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

No início da corrida, a principal mudança se deu nas primeiras posições, com Verstappen assumindo a primeira posição, superando Norris. “Era importante chegar à frente no início”, disse o holandês. “Depois foi tudo uma questão de gestão, 24 voltas com um jogo de pneus é muito longo. Conseguimos a corrida muito bem hoje. O ano passado foi muito difícil para nós por aqui, hoje foi muito melhor. Acho que aprendemos muito e espero que possamos fazer algo semelhante amanhã.”

Continua após a publicidade

Se as equipes ainda não estão totalmente satisfeitas com o formato da sprint race, os pilotos parecem ainda mais descontentes. Na entrevista pós-corrida, Perez foi taxativo. “Não está funcionando do jeito que está”, disse o piloto mexicano. “Se quiserem continuar com isso, é preciso promover mudanças.”

Pode ser que aconteça. Os dirigentes estão discutindo mudanças no formato para a próxima temporada, para que a programação do fim de semana fique mais fácil de ser acompanhada pelos fãs. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse à Sky Sports que o prova de qualificação de sprint pode passar para sexta-feira, com a corrida de velocidade na manhã de sábado seguida à tarde pela qualificação para a corrida de domingo. O debate ainda está aberto e uma decisão final não foi tomada.

Classificação final da sprint race:

Continua após a publicidade

1 Max Verstappen RED BULL RACING

2 Lando Norris MCLAREN

3 Sergio Perez RED BULL RACING

4 George Russell MERCEDES

5 Charles Leclerc FERRARI

6 Yuki Tsunoda ALPHATAURI

7 Lewis Hamilton MERCEDES

8 Carlos Sainz FERRARI

9 Daniel Ricciardo ALPHATAURI

10 Oscar Piastri MCLAREN

11 Fernando Alonso ASTON MARTIN

12 Lance Stroll ASTON MARTIN

13 Pierre Gasly ALPINE

14 Esteban Ocon ALPINE

15 Alexander Albon WILLIAMS

16 Kevin Magnussen HAAS

17 Zhou Guanyu ALFA ROMEO

18 Nico Hulkenberg HAAS

19 Valtteri Bottas ALFA ROMEO

20 Logan Sargeant WILLIAMS