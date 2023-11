Já campeão, Max Verstappen garante pole do GP de São Paulo, em Interlagos

Uma chuva forte caiu sobre o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na tarde desta sexta-feira, 3, interrompendo a última parte do treino de classificação para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. Campeão antecipado, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou com a pole position. Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em segundo e Lance Stroll, da Aston Martin, em terceiro. Na briga pelo segundo lugar no campeonato de pilotos, Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou em quinto, e Sergio Perez, da Red Bull, em nono — veja abaixo a classificação completa. A corrida acontece no domingo, 5, às 14h, com transmissão pela TV Bandeirantes.

Pelo segundo ano consecutivo, Verstappen chega ao GP de São Paulo campeão antecipado. O agora três vezes vencedor da categoria vai apenas testemunhar a disputa pelo segundo lugar da atual temporada, que está mais concorrida entre o mexicano Perez e o britânico Hamilton. Verstappen saiu rapidamente dos boxes quando as nuvens se aproximavam, fazendo uma volta rápida para garantir a pole antes que rajadas de vento, chuva e relâmpagos interrompessem a ação na pista. “Não sabíamos quando aconteceria na qualificação, achávamos que sim”, disse o piloto de 26 anos, que garantiu o seu terceiro título no Qatar no mês passado. “É claro que este é um tempo insano.”

Houve um choque na primeira parte do treino, quando Daniel Ricciardo não conseguiu sair da zona de eliminação, com o australiano largando em décimo-sétimo, e seu companheiro da equipe AlphaTauri, Yuki Tsunoda, uma posição à frente.

Day turned to night at Interlagos before Max Verstappen was confirmed as pole sitter for Sunday's race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/LlUE5V7LEw — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

A primeira sessão de treinos livres do GP de São Paulo, na manhã desta sexta, 3, teve dobradinha da Ferrari. Sainz e Leclerc foram os mais rápidos. George Russell, vencedor do ano passado no Brasil pela Mercedes, ficou em terceiro. Verstappen foi apenas o décimo sexto, com o companheiro de equipe da Red Bull, Sergio Perez, em décimo oitavo. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, a apenas 20 pontos de Perez na batalha pelo segundo lugar, foi décimo segundo.

Este ano, o GP de São Paulo recebe novamente a corrida sprint — versão abreviada de uma corrida normal, em uma distância menor de 100 quilômetros. É a terceira vez que o formato será incorporado à programação da etapa brasileira. Desta vez, no entanto, com algumas mudanças. A qualificação de sexta-feira agora se aplica apenas ao GP de domingo, tornando a ação de sábado — com qualificação e corrida no mesmo dia — totalmente independente do resto do fim de semana.

Além disso, a sprint ou corrida de velocidade conta pontos extras e ajuda na competibilidade. O vencedor soma oito pontos, o segundo colocado soma sete pontos e assim por diante, até o oitavo lugar com um ponto. A ver o que acontecerá.

Grid de largada do GP de São Paulo de F1

1 Max Verstappen RED BULL RACING

2 Charles Leclerc FERRARI

3 Lance Stroll ASTON MARTIN

4 Fernando Alonso ASTON MARTIN

5 Lewis Hamilton MERCEDES

6 George Russell MERCEDES

7 Lando Norris MCLAREN MERCEDES

8 Carlos Sainz FERRARI

9 Sergio Perez RED BULL RACING

10 Oscar Piastri MCLAREN

11 Nico Hulkenberg HAAS

12 Esteban Ocon ALPINE

13 Pierre Gasly ALPINE

14 Kevin Magnussen HAAS

15 Alexander Albon WILLIAMS

16 Yuki Tsunoda ALPHATAURI

17 Daniel Ricciardo ALPHATAURI

18 Valtteri Bottas ALFA ROMEO

19 Logan Sargeant WILLIAMS

20 Zhou Guanyu ALFA ROMEO