Com ‘sprint race’, GP de São Paulo busca aumentar disputa e atrair público

Com nova programação, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 dedicará este sábado. 4, à sprint race ou corrida de velocidade, versão abreviada de uma corrida normal, em uma distância menor de 100 quilômetros. É a terceira vez que o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, recebe a disputa — e a sexta no campeonato deste ano. Lando Norris, da equipe McLaren, ficou com a pole position da corrida que acontecerá na parte da tarde deste sábado, 4, a partir das 15h30, com transmissão pela TV Bandeirantes.

Norris, piloto conhecido por sua franqueza, festejou a conquista, mas classificou sua performance uma das piores de sua carreira. “Por isso é uma surpresa”, disse ele à reportagem da F1, logo após sair do carro. “Minha primeira pole em muito tempo, então estou feliz. (…) É difícil [prever alguma coisa], os Bulls são sempre rápidos, Max é muito rápido. Mas eu darei tudo de mim.”

That was certainly an interesting final #F1Sprint Shootout of 2023! 😅 Click below to watch the highlights 👇🎬#BrazilGP #F1 Continua após a publicidade — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Max Verstappen, campeão antecipado da temporada pela Red Bull, larga em segundo lugar na competição da tarde. Sergio Perez, companheiro de equipe de Verstappen, sai na terceira posição. Lewis Hamilton, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Ferrari, que disputam o segundo lugar na competição principal, ficaram respectivamente em quinto e nono. Para estes dois últimos pilotos, que disputam o vice-campeonato, pontuar é importante porque pode ajudar a levá-los mais acima no quadro geral da temporada.

Durante a primeira parte prova classificatória, Esteban Ocon (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin) bateram. Ocon derrapou, tocou em Alonso e depois bateu nos guard-rails. O incidente será investigado pelos comissários.

The dramatic scenes in #F1Sprint Shootout that saw Fernando Alonso and Esteban Ocon make contact! 🤯#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/viBlEaHnJN — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Desde que passou para o controle de uma empresa americana, a Liberty Media, o campeonato mundial de Fórmula 1 vem promovendo mudanças no sentido de tornar os grandes prêmios mais competitivos e interessantes para o público mais amplo. Uma dessas mudanças foi a adoção das sprint races ou corridas de velocidade — versão abreviada de uma corrida normal, em uma distância menor de 100 quilômetros.

Neste sábado, o GP de São Paulo realizará, pela terceira, vez a disputa. Desta vez, com algumas mudanças. A ação deste sábado — com qualificação e corrida no mesmo dia — é totalmente independente do resto do fim de semana. Além disso, a sprint ou corrida de velocidade conta pontos extras e ajuda na competitividade. O vencedor soma oito pontos, o segundo colocado soma sete pontos e assim por diante, até o oitavo lugar com um ponto.

SPRINT GRID 🇧🇷 Here's the provisional grid for our final #F1Sprint of the season! ✨#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/j36ZxVGiWp — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Mas as equipes de Fórmula 1 ainda não estão satisfeitas. Os dirigentes estão discutindo mudanças no formato do sprint para a próxima temporada, para que a programação do fim de semana fique mais fácil de ser acompanhada pelos fãs. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse à Sky Sports que o prova de qualificação de sprint pode passar para sexta-feira, com a corrida de velocidade na manhã de sábado seguida à tarde pela qualificação para a corrida de domingo. O debate ainda está aberto e uma decisão final não foi tomada.

Classificação final da sprint race

1 Lando Norris MCLAREN

2 Max Verstappen RED BULL RACING

3 Sergio Perez RED BULL RACING

4 George Russell MERCEDES

5 Lewis Hamilton MERCEDES

6 Yuki Tsunoda ALPHATAURI

7 Charles Leclerc FERRARI

8 Daniel Ricciardo ALPHATAURI

9 Carlos Sainz FERRARI

10 Oscar Piastri MCLAREN

11 Kevin Magnussen HAAS

12 Nico Hulkenberg HAAS

13 Pierre Gasly ALPINE

14 Valtteri Bottas ALFA ROMEO

15 Fernando Alonso ASTON MARTIN

16 Esteban Ocon ALPINE

17 Lance Stroll ASTON MARTIN

18 Zhou Guanyu ALFA ROMEO

19 Alexander Albon WILLIAMS

20 Logan Sargeant WILLIAMS