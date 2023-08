Neymar acerta transferência para o Al Hilal, da Arábia Saudita

A novela terminou. O Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou nesta terça-feira, 15, a contratação do atacante brasileiro Neymar junto ao Paris Saint-Germain. A equipe saudita confirmou a chegada do jogador por meio de um vídeo nas redes sociais. “Eu sou Hilal”, disse o atleta.

O atacante de 31 anos assinou um contrato válido por duas temporadas e vai ser a principal estrela do poderoso elenco comandado pelo português Jorge Jesus. Ele vai receber em torno de 320 milhões de euros, incluindo salário, luvas e acordos comerciais.

Continua após a publicidade

Maior vencedor do Campeonato Saudita, o Al Hilal gastou cifras altíssimas para reforçar seu plantel para a atual temporada. Além de Neymar, o time de Riad já trouxe Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Malcom.

O Al Hilal ganhou ainda mais força no país com a brutal injeção de dinheiro do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Na atual temporada, o clube lutará contra Al Ittihad, Al Nassr e Al Ahli pelo domínio do futebol nacional e continental.

Vice-campeão da Copa dos Campeões Árabes, o Al Hilal, que quer dizer “Lua Crescente”, derrotou o Abha na estreia do Campeonato Saudita por 3 a 1, com três gols do centroavante brasileiro Malcom.

Neymar, que tinha contrato com o PSG até 2027, deixou o clube francês depois de seis anos. O brasileiro também concluiu sua experiência no futebol europeu depois de uma década.