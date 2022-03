Na F1, Max Verstappen estende contrato com a RBR até 2028

Atual campeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen anunciou nesta quinta-feira, 3, que estendeu seu contrato com a Red Bull Racing (RBR) até 2028. Em um tuíte, ele escreveu: “Muito orgulhoso de anunciar que a RBR será meu lar até pelo menos 2028. Amo esta equipe e estou muito feliz de continuar na incrível jornada que começamos há muito tempo. Já conquistamos muito juntos, mas ainda temos muito mais a fazer”. O vínculo anterior de Verstappen com a equipe era válido até 2023.

O chefe de equipe da Red Bull, Chris Horner, festejou a renovação do contrato de Verstappen. “A renovação de Verstappen é um sinal claro de qual será nosso futuro. O objetivo imediato é obviamente confirmar o título mundial da temporada passada, mas isso também significa que queremos que Verstappen faça parte de nossa equipe por muito tempo”, afirmou o dirigente.

Really proud to announce that @redbullracing will be my home until at least 2028. I love this team and I am very happy to continue this amazing journey we are on for a long time. We have accomplished so much together already but we are definitely not done.💪✍️ pic.twitter.com/ONWq32B835

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 3, 2022