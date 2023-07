Morre Palhinha, ídolo em Minas e São Paulo nas décadas de 70 e 80

Aos 73 anos, morreu nesta segunda-feira (17), o ex-jogador Palhinha, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, mas que também defendeu as cores dos rivais Atlético-MG e América-MG. Em São Paulo, Palhinha viveu grandes momentos no Corinthians, no fim da década de 70. A causa da morte teria sido uma infecção. Ele já estava internado há alguns dias em Belo Horizonte.

Um dos maiores ídolos do Cruzeiro nos deixou hoje, aos 73 anos. Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palhinha, foi o artilheiro da Libertadores de 1976 com 13 gols em 10 jogos. Uma das várias marcas expressivas que o consagrou como sétimo maior goleador da história celeste, com… pic.twitter.com/p0zZ6r2Ehr — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 17, 2023

Vanderlei Eustáquio de Oliveira, mas conhecido em campo por Palhinha, tem seu nome marcado na história do Cruzeiro. Foram 457 jogos disputados com a camisa celeste, com 156 gols marcados, o que o coloca na sétima posição entre os artilheiros do clube. Aos 18 anos, já fazendo parte do elenco profissional, passou a ganhar chances no time titular, com a saída do ídolo Tostão, em 1972, negociado com o Vasco. Só foi sair do time em 1977, um ano depois de vencer e ser artilheiro da Copa Libertadores, com 13 gols. Foi para o Corinthians, na maior transação do futebol brasileiro da época (cerca de 1 milhão de dólares). A contratação deu certo e no mesmo ano, Palhinha esteve na equipe que venceu o histórico Campeonato Paulista, que tirou o Timão da fila de 23 anos sem conquistas. Pelo clube alvinegro, foram três temporadas, com 44 gols em 180 jogos e o bicampeonato paulista (77 e 79).

Em 1980, o meia, que defendeu a seleção brasileira em 18 partidas, voltou a Minas, só que para jogar no rival. Com a camisa do Atlético-MG, jogou duas temporadas e marcou 27 gols em 77 jogos. Ajudou o Galo a vencer dois Campeonatos Mineiros. Mais experiente, Retornou ao Cruzeiro entre 83 e 84, onde venceu mais um Estadual, um dos sete que conquistou com a equipe. Ainda teve passagens discretas, no fim da carreira, por Santos e América-MG, onde pendurou as chuteiras, em 1985, aos 35 anos.

O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com muito pesar a notícia do falecimento do ídolo do Timão, Palhinha. Autor do gol na primeira final do histórico título Paulista de 1977 e tendo vestido o manto em 148 jogos, o craque do Time do Povo também foi treinador da equipe em… pic.twitter.com/oSLm1zlhnW — Corinthians (@Corinthians) July 17, 2023

Também teve uma carreira curta como treinador, inclusive comandando os próprios Cruzeiro e Corinthians, mas não com o mesmo sucesso. “O futebol é muito desgastante. É uma minoria que faz sucesso, por isso não recomendei para o meu filho ser jogador profissional”, chegou a dizer Palhinha, em antiga entrevista ao site Terceiro Tempo.

O #Galo lamenta o falecimento de Palhinha, ex-jogador e ídolo do Clube, que nos deixou hoje pela manhã, aos 73 anos. Palhinha foi um dos grandes atletas do futebol brasileiro. No Galo, foi um dos craques daquele histórico time do início da década de 80, conquistando o… — Atlético (@Atletico) July 17, 2023