Morre Newton Campos, aos 96 anos, presidente da Federação Paulista de Boxe

Um dos principais nomes do boxe brasileiro, o jornalista Newton Campos morreu na madrugada desta segunda-feira, 14, em São Paulo, aos 96 anos. Ele foi fundador da Federação Sul-Americana de Boxe Profissional e também do Conselho Mundial de Boxe. Presidente da Federação Paulista pela primeira vez em 1969, estava no cargo há mais de três décadas.

Natural de São Carlos, no interior de São Paulo, Campos começou a atuar como jornalista esportivo especializado em boxe ainda na década de 1940. Trabalhou em jornais impressos, rádio e TV, fazendo reportagens e como comentarista. Foi jurado em grandes disputas por títulos mundiais.

Em 1963, ajudou a fundar o Conselho Mundial do Boxe (CBM). Em 1972, fundou a Federação Sul-Americana de Boxe Profissional (FESUBOX). Em 1992,foi eleito vice-presidente honorário vitalício do CMB. Foi também o único brasileiro a presenciar a “Luta do Século” entre Muhammad Ali e George Foreman, em 1974, no Zaire, atual República do Congo.

Deixa dois filhos, Marcel Campos e Carlos Campos, e uma neta, Júlia.