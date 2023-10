Morre Bobby Charlton, lenda do futebol inglês, aos 86

Morreu na manhã deste sábado, 21, aos 86 anos, o lendário meia e atacante inglês Bobby Charlton. Familiares do campeão mundial com a seleção da Inglaterra em 1966 confirmaram a notícia em um comunicado em que informa que “Sir Bobby faleceu pacificamente nas primeiras horas da manhã de sábado. Ele estava cercado por sua família”.

Condecorado com o título de sir pela rainha Elizabeth II, o ídolo do Manchester United vestiu a camisa da equipe ao longo de 17 anos, período em que conquistou a Copa dos Campeões, a Copa da Inglaterra e três vezes o Campeonato Inglês. Na esquadra alvirrubra, marcou 249 gols em 758 jogos.

Depois da conquista do título na Copa do Mundo de 1966 – o único da história da seleção inglesa -, a idolatria a Bobby Charlton ultrapassou as fronteiras do Old Trafford, o icônico estádio do United, e levou o meia à conquista da Bola de Ouro como prêmio individual.

Nas redes sociais, o ídolo inglês David Beckham, que também foi alçado ao estrelato no Manchester United, disse que “sir Bobby foi a razão pela qual tive a oportunidade de jogar pelo Manchester United. “Serei eternamente grato ao homem que me deu o nome, alguém que admirei e que foi um herói para muitos ao redor do mundo, não apenas em Manchester e no nosso país, onde ganhou a Copa do Mundo em 1966… Um verdadeiro cavalheiro, homem de família e um verdadeiro herói nacional”, escreveu.