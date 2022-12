Messi é escolhido o craque da Copa, e Argentina domina prêmios individuais

Tricampeã mundial após vencer a França nos pênaltis na final da Copa do Catar, neste domingo, 18, a Argentina dominou também os prêmios individuais da competição. Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do torneio, enquanto o volante Enzo Fernández ganhou como melhor jogador jovem, e Emiliano Martínez, como melhor goleiro. Já Kylian Mbappé recebeu como consolação a Chuteira de Ouro, dada ao artilheiro.

Com sete gols e três assistências, Messi foi a grande estrela da Argentina na campanha do tri. O camisa 10 participou diretamente de gols em seis dos sete jogos da equipe – a exceção foi a vitória por 2 a 0 sobre a Polônia, na primeira fase, quando ele também perdeu um pênalti. Decisivo em todas as outras partidas, o craque enfim conquistou sua Copa do Mundo, aos 35 anos.

Já Enzo Fernández começou a Copa como reserva, mas ganhou a vaga ao entrar muito bem no segundo jogo, contra o México, melhorar o meio-campo e marcar um golaço. O meio-campista de 21 anos do Benfica, de Portugal, virou uma das peças fundamentais da seleção e deixar o Catar bastante valorizado.

Martínez, por sua vez, foi mais um personagem decisivo no mata-mata. Fez uma defesa no último minuto que garantiu a vitória por 2 a 1 contra a Austrália nas oitavas de final; pegou dois pênaltis diante da Holanda, nas quartas; e na decisão contra a França, mais uma intervenção espetacular diante de Kolo Muani, no último ataque da prorrogação, e uma defesa na cobrança de Coman na disputa decisiva de penalidades.

Restou a Mbappé o prêmio de artilheiro da Copa, com oito gols – com direito a três na final, algo que só o inglês Geoff Hurst havia conseguido, em 1966. Ele terminou com um gol a mais que Messi e recebeu a Chuteira de Ouro – veja aqui a artilharia completa da Copa de 2022.