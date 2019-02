Mesmo sem ganhar, R. Fernandes será técnico do Americana no Paulistão

Desde que o técnico Sérgio Guedes deixou o comando do Americana, a equipe não conseguiu mais vencer no Campeonato Brasileiro da Série B: foram três empates e duas derrotas, que sepultaram de vez o sonho da equipe de subir para a elite do futebol nacional em 2012. Apesar do desempenho, o substituto de Guedes, Roberto Fernandes, foi confirmado como comandante da equipe na próxima temporada.

Matematicamente, ainda há chances remotas de acesso, já que o time ocupa a oitava posição com 53 pontos, cinco a menos que o Bragantino, primeiro time dentro do G-4. Apesar da possibilidade, a diretoria do clube já tratou de focar no Campeonato Paulista, que tem previsão de início para o dia 21 de janeiro.

Em reunião na tarde desta segunda-feira entre o presidente do clube, Israel Vieira, o gerente de futebol, Otávio Freitas, o técnico, Roberto Fernandes, e o dono, Sony Douer, ficou definido que a preparação começará já na primeira quinzena de dezembro, dias depois do fim do Brasileirão, em cujas últimas rodadas a equipe pode escalar um time B. O objetivo desta atitude é testar quem não tem muitas oportunidades na equipe.

Vieira falou sobre a reunião e o projeto para 2012. ‘Foi uma reunião necessária, que marca o encerramento de uma competição e o inicio do planejamento da próxima temporada. A partir de agora, vamos analisar nomes de jogadores, enfim, começar a trabalhar visando o próximo ano’, disse, ao jornal TodoDia.