Memória: as mortes do mundo do esporte em 2017

O futebol brasileiro prrdeu três integrantes das seleções, o trienador Carlos Alberto Silva, o goleiro Waldir Peres e o lateral Perivaldo.

Carlos Alberto Silva

Campeão brasileiro pelo Guarani em 1978 e técnico da seleção brasileira que foi medalha de prata na Olimpíada de Seul-1988, o ex-treinador Carlos Alberto Silva morreu no dia 20 de janeiro, em Belo Horizonte, aos 77 anos, de causas não divulgadas.

Quentin Moses

Ex-jogador da NFL (futebol americano), onde defendeu o Oakland Raiders em 2007, Quentin Moses, de 33 anos, morreu em um incêndio no dia 13 de fevereiro, em sua residência, na cidade de Monroe, distrito da Geórgia (EUA). No desastre, também morreram sua mulher e a filha de dez anos.

Raymond Kopa

Um dos astros da seleção da França na Copa do Mundo da Suécia, em 1958, e um dos ídolos do Real Madrid, pelo qual ganhou três Ligas dos Campeões, o francês Raymond Kopa morreu no dia 3 de março, aos 85 anos. Ele foi diagnosticado com Mal de Alzheimer nos anos 90.

Waldir Peres

Titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982 e ídolo do São Paulo durante as décadas de 70 e 80, o ex-goleiro Waldir Peres morreu aos 63 anos, no dia 23 de julho, durante uma festa de aniversário, em Mogi Mirim (SP), após sofrer um infarte.

Perivaldo

Antigo lateral-direito do Botafogo e com passagens pela seleção brasileira na década de 80, o ex-lateral Perivaldo morreu no dia 27 de julho, aos 64 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma pneumonia.

João Pedro Braga

Filho do técnico Abel Braga, João Pedro Braga, de 18 anos, morreu em 29 de julho, após cair da janela do apartamento da família, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.

Ángel Nieto

Considerado uma lenda da MotoGP, categoria na qual conquistou 13 títulos mundiais, o espanhol Ángel Nietto morreu aos 70 anos no dia 3 de agosto, após sofrer lesões em um acidente de quadriciclo em Ibiza (Espanha).

Betty Cuthbert

Única atleta na história das Olimpíadas a ganhar medalhas de ouro nas três provas de velocidade (100, 200 e 400 metros) do atletismo, a australiana Betty Cuthbert morreu aos 79 anos, no dia 7 de agosto. Ela sofria de esclerose múltipla.

Matheus Garcia

Matheus Garcia Vasconcelos Alves, de 24 anos, integrante da seleção brasileira de hóquei em patins, foi morto em 19 de setembro em São Vicente, no litoral de São Paulo, após levar um tiro na nuca em um assalto.

Jake LaMotta

Uma das grandes lendas do boxe de todos os tempos, o americano Jake LaMotta, que foi retratado no filme O Touro Indomável, morreu no dia 20 de setembro, aos 95 anos, em razão de complicações por uma pneumonia. No filme dirigido por Martin Scorsese, lançado em 1980, LaMotta foi interpretado por Robert De Niro.

Roy Halladay

Eleito duas vezes como melhor arremessador da MLB, a liga profissional de beisebol dos Estados Unidos, Roy Halladay morreu no dia 7 de novembro, aos 40 anos, vítima de um acidente aéreo na região do Golfo do México.

Jana Novotna

Campeã do torneio feminino em Wimbledon de 1998, a ex-tenista checa Jana Novotna morreu em 20 de novembro, aos 49 anos, de câncer. Novotna chegou a ser a número 2 do mundo no ranking da WTA (Associação Feminina de Tênis, na sigla em inglês).