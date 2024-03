Conheça o primeiro supertênis de corrida 100% feito no Brasil

Quem corre, sabe. Mesmo sendo um calçado automaticamente associado ao conforto e à pratica de esportes, cada modelo de tênis tem sua função. E são bem diferentes. Para a corrida, por exemplo, deve ser muito mais leve para alcançar uma melhor performance, ter espaço entre os dedos para dar liberdade de movimento e dar a sensação de estar auxiliando bem no impacto. Ou seja, os tênis de corrida são específicos e até muito particulares, já que para um bom desempenho do corredor, tem que se adequar a cada pé e perfil do atleta, seja ele profissional ou amador – o tênis bom para uma pessoa, pode não ser necessariamente para a outra.

Mas existem pontos em comum, que servem para todos os modelos de corrida como o amortecimento, encaixe, respirabilidade, responsividade (que faz a energia dissipada retornar para dar mais um impulso à frente), além da extrema leveza. Características que fazem toda a diferença para a saúde do atleta e o total aproveitamento do treino ou da competição. Fora a tecnologia envolvida, que no caso desses supertênis é essencial. Entre as marcas que já possuem seus modelos, qualificados como tal, destacam-se a Nike, Puma, Mizuno, Adidas, New Balance, Skechers e Asics – todas estrangeiras.

Agora, no entanto, o Brasil também terá um modelo para chamar de seu. Trata-se do Corre Supra, da Olympikus, lançado no começo do mês como o primeiro supertênis 100% nacional, que embora tenha todos os seus processos de fabricação e desenvolvimento em solo brasileiro, conta com as mais avançadas inovações e tecnologias do mundo, as mesmas utilizadas pelos grandes players citados acima.

“A grande inovação que queremos alcançar com o Corre Supra é democratizar o acesso a esse tipo de produto no Brasil e mostrar que temos um supertênis produzido por uma marca brasileira feito com as melhores tecnologias do mundo”, afirma Márcio Callage, diretor de marketing da Olympikus. “Para além do valor, nosso modelo conversa com atletas de elite e amadores, entregando conforto e tecnologia para todos que buscam quebrar seus recordes pessoais“, completa.

Ultraleve, tecnológico e nacional

Com 8mm de drop, peso total de 217g – medido na numeração 40 – o Corre Supra entrega um nível altíssimo de amortecimento e retorno de energia, além de ter entressola macia, flexibilidade do solado rígido e parecer um brinquedo, de tão leve. É indicado para treinos e competições de alta performance em asfalto e, pelo lado da moda, traz uma cartela de cores vibrantes, com tons lima, laranja, preto, branco e roxo.

Desenvolvido por uma equipe de especialistas do esporte que realizaram testes de matérias-primas no CCDM/UFSCar e testes do produto em parceria com o laboratório de biomecânica da Universidade de São Paulo (USP), o supertênis traz ainda uma gama de tecnologias como uma inédita placa de fibra de carbono contínuo, a Carbon G via Toray, revestida com grafeno líquido, que acrescenta rendimento com uma propulsão 3 vezes maior e 5 vezes mais resistente em comparação às fibras curtas.

Também apresenta entressola e palmilha produzidas com NT-X, criada pela Olympikus, e de Pebax® RNEW®, desenvolvido pela ARKEMA, expandida por nitrogênio, que confere estabilidade, pouca deformação e leveza o tênis. O solado da JV International, licenciada mundial da Michelin e a tecnologia Oxitec 3.0 no cabedal ajuda o calçado a ser leve, ajustável e respirável.

A produção nacional do Corre Supra ocorre no Centro de P&D da Olympikus, por meio da Vulcabras (que no Brasil, também produz os calçados da japonesa Mizuno e da americana Under Armour), em uma indústria equipada com tecnologia de ponta e processos automatizados com robótica e IA, além de 100% de energia limpa. O tênis custa R$1.199,99. Corra!