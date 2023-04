Maratona de Londres tem 2ª melhor marca da história e final dramática

A Maratona de Londres, realizada neste domingo (23), na capital inglesa, foi marcada pelo desempenho extraordinário do campeão masculino, Kelvin Kiptum, e pela performance dramática da vencedora da prova feminina, a estreante Sifan Hassan.

O queniano Kiptum, de 23 anos, concluiu a prova em 2:01:25, segundo melhor tempo da história, atrás apenas de Eliud Kipchoge, que registrou 2:01:09 na Maratona de Berlin no ano passado. Durante a competição, o recorde parecia estar ao seu alcance, quando ele concluiu os primeiros 21 quilômetros em 59:45, mas acabou concluindo alguns segundos acima do recorde mundial.

A prova feminina também foi repleta de emoção. A holandesa Sifan Hassan, de 30 anos, conhecida por quebrar recordes e conquistar medalhas olímpicas nas pistas em distâncias variadas, fez sua estreia em longa distância. Ela afirmou que não fez a preparação correta e sofreu com dores, parando para alongar em dois momentos distintos. Ficou muito atrás das líderes e quase foi atingida por uma motocicleta da organização quando parou para pegar uma água, mas se recuperou e terminou em primeiro lugar com 2:18:33. “Eu nasci para o drama”, afirmou ela ao jornal inglês The Guardian.

Além disso, a edição deste ano da Maratona de Londres marcou a despedida do campeão inglês Mo Farah da modalidade. Dono de 10 medalhas de ouro, quatro em jogos olímpicos e seis em campeonatos mundiais, Farah ficou em nono lugar com 2:10:28. “Eu dei tudo de mim, mas meu corpo simplesmente não estava respondendo. É aí que você sabe quando é hora de encerrar”, afirmou ao The Guardian. Sua aposentadoria acontecerá em setembro na prova Great North Run, a maior meia maratona do mundo.