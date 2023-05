Manchester United começa negociação para levar Neymar à Premier League

O caminho de Neymar na próxima temporada se aproxima mesmo da Inglaterra. Segundo o jornal francês L’Équipe, o Manchester United iniciou as conversas com o PSG e com o staff do atacante brasileiro. Tanto o clube francês, como o camisa 10 vêm uma transferência como positiva. Até um empréstimo aos Red Devils pode acontecer.

Em crise com a torcida e se recuperando de uma cirurgia no tornozelo que comprometeu sua temporada, Neymar observa a mudança de ares como salutar para a carreira. Desde 2017 no PSG, no que foi a contratação mais cara do futebol na época, o jogador acumulou títulos, mas nunca se firmou como ídolo e o líder esperado por Nasser Al-Khelaifi. dono da equipe. As lesões atrapalharam essa trajetória, inclusive na maior ambição do clube, a conquista da Champions League.

Do outro lado, o PSG mira uma reformulação do elenco e da filosofia da equipe. Além da provável saída de Neymar, o time ficará sem Lionel Messi, que ainda decide qual rumo tomar. A ideia da milionária equipe francesa é montar um time sob a liderança de Kylian Mbappé, o principal jogador do país na atualidade. A saída de Messi, Neymar e de mais alguns medalhões, como o italiano Verratti, vai abrir espaço na folha de salários para novos nomes serem anunciados.

Com a partida de Neymar, que ainda tem contrato até 2027, o PSG economizaria cerca de 50 milhões de euros anuais de salários (quase R$ 270 milhões). E é esse um dos empecilhos que o United tenta contornar. Apesar da Premier League ser o campeonato mais rico do mundo e o Manchester sua equipe mais vencedora, os valores que envolvem a contratação do brasileiro exigem considerável organização financeira. De acordo com o L’Équipe, além das cifras, o clube inglês busca, via Casemiro, volante e parceiro de Neymar na seleção, convencer o atacante a mudar de país. Ainda na briga por uma vaga na próxima Champions League, os Red Devils podem ter mais uma carta na manga para levar o craque do Brasil ao norte da Inglaterra.