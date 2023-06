Manchester City vence a Internazionale e é campeão da Champions League

O Manchester City é o campeão da Champions League 2022/23. Em um confronto extremamente disputado no estádio Atatürk, em Istambul, o clube inglês venceu a Internazionale por 1 a 0 e garantiu o título inédito da maior competição europeia. O volante Rodri foi o autor do gol da vitória, aos 23 minutos do segundo tempo. Único brasileiro em campo, o goleiro Ederson teve participação fundamental na conquista, com três grandes defesas.

Além da inédita Champions League, o Manchester City celebrou a conquista de sua primeira tríplice coroa. Junto com a Champions, os Citizens venceram nesta temporada a Premier League e da Copa da Inglaterra. Seu comandante, Pep Guardiola, chegou ao seu terceiro título da competição, o 35º na carreira.

Se o Manchester City chegou à Turquia com todo o favoritismo, a Internazionale entrou em campo com a disposição característica dos times italianos. O clube de Milão não deu facilidade para os ingleses. Com marcação alta, na saída de bola, a Inter dificultou as ações ofensivas dos Citizens. Mesmo assim, a equipe de Pepe Guardiola conseguiu organizar algumas jogadas. Aos 26 minutos, Erling Halaand recebeu passe de Kevin De Bruyne e obrigou o goleiro camaronês Onana a fazer defesa importante. Minutos depois, o meia belga caiu no gramado e teve que ser substituído por Phil Phoden. Para a Inter, o empenho na marcação não se transformou em jogadas de ataque muito perigosas.

No início do segundo tempo, foi a vez do time italiano perder um atleta. Lesionado, Dzeko deu lugar a Lukaku. A troca dos centroavantes permitiu ao time prender a bola mais à frente. Aos 13, o argentino Lautaro Martinez contou com o erro de Bernardo Silva e Akanji, mas parou em grande defesa de Ederson, a primeira grande intervenção do goleiro. O susto parece ter acordado os ingleses, que passaram a valorizar a posse de bola, ao estilo Guardiola. Bem marcado, Halaand só participava das jogadas longe da área. Foi aí que apareceram os coadjuvantes do City. Em cruzamento de Bernardo Silva, o volante Rodri surgiu na entrada da área para marcar, aos 23 minutos.

O gol acendeu a Inter, que imediatamente colocou uma bola no travessão, aos 25 minutos, com Dimarco, que no rebote, acertou o companheiro Lukaku. Com a vantagem, o City organizou sua marcação e passou a buscar os contra-ataques. Assim, Phoden quase ampliou aos 32 minutos. O jogo ganhou tensão e a Inter partiu para tudo ou nada. E quase deu certo aos 42 minutos, mas Ederson praticou um milagre em finalização de Lukaku. No último lance, aos 51 minutos, Ederson salvou novamente, em cabeceio de Gosens. A defesa do título inédito.

A conquista da “orelhuda” coroa o grande momento da equipe de Manchester, que já domina o futebol inglês há algumas temporadas. Foram cinco títulos da Premier League nos últimos seis anos. Após um vice-campeonato e uma semifinal de Champions, a equipe entrou na competição entre os favoritos. Para este ano, além de manter o estrelado elenco, o clube se reforçou simplesmente com o melhor centroavante do momento, o norueguês Halaand. Chuteira de ouro nesta temporada, com 36 gols na Premier League, ele também foi o artilheiro da Champions, com 12 gols marcados. O City também teve o maior garçom do torneio, De Bruyne.