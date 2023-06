Libertadores: Palmeiras e Furacão se garantem e Fla tenta encaminhar vaga

A quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores ainda não terminou, mas já colocou duas equipes brasileiras nas oitavas de final. Com vitórias nesta última quarta-feira, 7, sobre Libertad-PAR (1 a 0) e Barcelona-EQU (4 a 2), Athletico-PR e Palmeiras garantiram vagas antecipadas. Agora, os clubes brigam pelas lideranças do Grupos G e C, respectivamente, na última rodada.

Em segundo lugar, com 12 pontos, o Palmeiras vai decidir em casa contra o líder (no saldo de gols) Bolívar-BOL, no próximo dia 29. Dois dias antes, o Furacão, em primeiro no grupo G (10 pontos), encara o lanterna Alianza Lima-PER, com quatro pontos.

Pelo Grupo A, o Flamengo joga nesta quinta-feira (8), às 21h, contra o Racing-ARG. A equipe carioca é a segunda colocada, com cinco pontos. Se vencer os argentinos, líderes com 10, se aproxima da vaga e tem chance até de terminar a fase na primeira posição, caso ocorra uma combinação de resultados. O último jogo será contra o Aucas-EQU, dia 28. Contra o Racing, a transmissão será da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming).

No mesmo Grupo G, do Athletico-PR, o xará mineiro está com um pé nas oitavas. Ao vencer por 1 a 0, o Alianza na última terça-feira 6, o Atlético-MG é o vice-líder, com nove, e vai duelar por uma vaga contra o Libertad, terceiro, com seis pontos, no próximo dia 27.

O Internacional, na liderança do Grupo B, por pouco não carimbou o ingresso para as oitavas, também na última quarta-feira. Ao deixar escapar a vitória fora de casa, nos últimos minutos, no 1 a 1 diante do Nacional-URU, o time de Mano Menezes ficou com nove pontos, contra oito dos uruguaios. No próximo dia 28, a equipe gaúcha decide em casa contra o Independiente de Medellín-COL, terceiro, com sete pontos. Uma vitória colorada garante a vaga. A partida, no estádio Parque Central, ficou marcada pelo flagrante de um torcedor do Nacional fazendo gestos racistas na arquibancada. O material foi encaminhado à Conmebol.

Pelo grupo D, foi o Fluminense que perdeu chance de se classificar antecipadamente, ao sofrer derrota para o River Plate-ARG, por 2 a 0, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ainda em primeiro lugar, com nove pontos, o Flu viu o grupo embolar. As duas vagas serão definidas na última rodada. Os cariocas fecham a fase contra o Sporting Cristal-PER (3º com sete pontos) e precisam da vitória para avançar.