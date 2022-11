Lewandowski desperdiça pênalti, e Polônia e México só empatam no Grupo C

Robert Lewandowski segue sem marcar um gol em Copa do Mundo. Em sua quarta partida em um Mundial, o craque da Polônia perdeu um pênalti nesta terça-feira, 22, em jogo da primeira rodada do Grupo C, e viu a seleção europeia ficar no empate por 0 a 0 com o México, em partida na qual a equipe latina foi dominante em campo.

O resultado dá aos rivais um ponto cada, contra três da Arábia Saudita, que venceu de forma surpreendente a Argentina no primeiro jogo do grupo mais cedo. Os times voltam a campo no próximo sábado, 26: os poloneses enfrentam os sauditas, às 10h (de Brasília), enquanto argentinos e mexicanos medem forças às 16h (de Brasília).

O México controlou as ações na primeira etapa. Com posse de bola e boa troca de passes, a equipe empurrou para trás a Polônia, que em vários momentos se defendeu com seis jogadores na última linha, com os pontas Kaminski e Zalewski acompanhando os laterais até o fim. Na frente, Lewandowski ficou isolado e pouco pegou na bola.

Apesar de várias finalizações contra o gol rival, os mexicanos não conseguiram criar nenhuma oportunidade de fato perigosa. E a principal chance do jogo caiu no colo dos europeus na segunda etapa: Lewandowski escapou da marcação e foi puxado pela camisa pelo zagueiro Moreno. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado, mas o astro polonês bateu fraco e parou em defesa do veterano goleiro Ochoa.

Sem se abater após o pênalti perdido, a Polônia fez substituições ofensivas e passou e pressionar um pouco mais o México, mas faltou criatividade para furar a defesa. Em ritmo morno, o jogo caminhou mesmo para o empate sem gols.