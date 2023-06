Jokic brilha e Nuggets vencem Heat no 1º jogo da final da NBA

Na primeira partida da final da NBA, o Denver Nuggets não deu chances para o Miami Heat aprontar das suas, como fez nos playoffs da conferência leste. Dentro da Ball Arena, a franquia do Colorado, liderada pelo craque Nikola Jokic, venceu por 104 a 93 e abriu 1 a 0 na melhor de sete, na noite da última quinta-feira (1). Além do triunfo, a torcida do Nuggets e todos os apreciadores do basquete, desfrutaram mais uma aula do pivô sérvio, que em sua estreia em decisões da liga, marcou 27 pontos, distribuiu 14 assistências e pegou 10 rebotes, garantido mais um triplo-duplo para a conta.

Jokic é o recordista deste feito em um único playoff, já são nove triplo-duplos em 15 jogos. A atuação também atingiu outros recordes. Nunca um atleta estreante em finais deu tantas assistências. Ele superou a lenda Bill Russel, que havia conseguido 13 no longínquo ano de 1969 e detinha, até então, o recorde de passes para cestas em finais, entre os pivôs. O jogador também se tornou o segundo a fazer um triplo-duplo como estreante em finais. O primeiro foi Jason Kidd, em 2002. E para fechar a noite mais que inspirada, Jokic se juntou a Michael Jordan, como únicos atletas a liderarem suas equipes em pontos e assistências em seus primeiros jogos de final. Jordan fez isso em 1991.

O grandalhão de 2,11 metros também contou com o apoio de seus colegas, como o armador Jamal Murray marcou 26 pontos e deu 10 assistências. Pelo Miami, o destaque foi o pivô Bam Adebayo, que também garantiu um triplo-duplo (26 pontos, 10 assistências e 13 rebotes). Jimmy Butler, a estrela da franquia, teve noite de coadjuvante, com apenas 13 pontos marcados.

Somado ao desempenho fora de série de Jokic e ao conjunto do Nuggets, que funcionou bem nos dois garrafões, o resultado também veio pela péssima pontaria do Heat no jogo desta quinta-feira. Arma fundamental para chegar à decisão, Miami acertou apenas 30% das tentativas de três pontos.

A segunda partida será neste domingo, também no Colorado. A transmissão, às 21h (horário de Brasília), será feita pela ESPN e no streaming Star +.