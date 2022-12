Jogadores, clubes e celebridades lamentam a morte de Pelé, rei do futebol

Momentos após a confirmação da morte de Pelé, Rei do Futebol, aos 82 anos, ex-companheiros de seleção, clubes de futebol e diversas celebridades foram as redes sociais para lamentar a perda.

Confira alguns destaques:

A conta oficial de Pelé no Twitter publicou uma mensagem de despedida:

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

O Santos F.C. optou por uma singela homenagem.

Gerson, companheiro de Pelé na conquista do tricampeonato em 1970, também se pronunciou:

Um Rei não morre, um rei apenas descansa. Tive a honra de jogar junto com o Pelé, e contra ele, também. Um verdadeiro gênio, dentre os poucos que conheci. Encantou o mundo com o seu futebol único, digno de todos os prêmios e troféus que conquistou durante a sua brilhante e + pic.twitter.com/6oJSXnXR1y — Gerson Nunes (@canhotinha70) December 29, 2022

Pelé vestiu a camisa do Vasco em 1957 no Torneio Rio-São Paulo de 1957, e o clube fez uma celebração à trajetória do Rei do Futebol:

O futebol perdeu a sua Majestade. Continua após a publicidade O #VascoDaGama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nesta quinta-feira, aos 82 anos. Descanse em paz, Rei do Futebol e grande Vascaíno de coração. 🖤 pic.twitter.com/MDZTudG5PJ — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 29, 2022

A Seleção de Portugal publicou uma imagem de Pelé ao lado de Eusébio, craque português:

Duas 🌟🌟 que se voltam a encontrar. 🇧🇷🇵🇹 Descansa em paz, Pelé. pic.twitter.com/5Xrh7S38ES — Portugal (@selecaoportugal) December 29, 2022

O treinador Mano Menezes também se manifestou:

O futebol Brasileiro só passou a ser respeitado e admirado em cada canto deste planeta porque existiu Pelé. O que nos conforta é saber que lendas como ele jamais morrem, porque elas seguem vivas dentro do coração de todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol. #PeléEterno pic.twitter.com/KbIKClMRXT — Mano Menezes (@manomenezes) December 29, 2022

O jogador francês Kylian Mbappé, fã de Pelé, publicou uma imagem ao lado do Rei:

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022