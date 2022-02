Jogadoras da seleção dos EUA e federação chegam a acordo sobre salários

Uma disputa que durava seis anos envolvendo a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos (USWNT) e a federação americana, U.S. Soccer, terminou nesta terça-feira, 22. Ambas as partes anunciaram que entraram em um acordo sobre igualdade salarial entre homens e mulheres no esporte. Em entrevista a um programa da rede ABC, a atacante Megan Rapinoe,estrela da seleção, disse que as pessoas vão olhar para este dia como o momento em que o futebol dos EUA mudou para melhor.

“Não podemos voltar atrás e desfazer as injustiças que enfrentamos”, disse Rapinoe, que foi eleita a melhor jogadora de futebol feminino do mundo em 2019 e está na vanguarda da luta pela igualdade salarial de gênero. “A única justiça que sai disso é que sabemos que algo assim nunca vai acontecer novamente e podemos avançar para tornar o futebol o melhor esporte que pudermos neste país e estabelecer a próxima geração muito melhor do que já tivemos.”

Sob os termos do acordo, as atletas – um grupo composto por várias jogadoras e ex-jogadoras da seleção feminina – dividirão 24 milhões de dólares. A maior parte desse valor é de salários atrasados. A U.S. Soccer também se comprometeu a remunerar igualmente as seleções feminina e masculina em todos os amistosos e torneios, incluindo a Copa do Mundo.

“Chegar até aqui não foi fácil”, disseram a U.S. Soccer e a USWNT em comunicado conjunto. “As jogadoras da seleção feminina dos EUA alcançaram um sucesso sem precedentes enquanto trabalhavam para alcançar salários iguais para elas e para as futuras atletas. Hoje, reconhecemos o legado das antigas líderes da USWNT que ajudaram a tornar este dia possível, bem como todas as mulheres e meninas que se seguirão.”

O acordo encerrou uma disputa que remonta a 2016, quando alguns jogadores entraram com uma queixa federal por discriminação salarial alegando que recebiam menos do que os jogadores do sexo masculino, embora gerem mais renda para a U.S. Soccer.

A USWNT processou o órgão regulador do futebol dos EUA em 2019 e pediu 66 milhões de dólares em compensações sob a Lei de Igualdade de Pagamento por alegações de discriminação de gênero em compensação e quase todos os outros aspectos de suas condições de jogo. Meses depois, eles venceram a Copa do Mundo pela quarta vez, enquanto os torcedores gritavam “salário igual” durante a final.

A U.S. Soccer argumentou que a equipe feminina recebeu mais compensação do que a equipe masculina na última década. Em maio de 2020, um juiz da Califórnia rejeitou as reivindicações das jogadores por igualdade salarial, mas permitiu que suas reivindicações sobre as condições de jogo fossem adiante. As atletas chegaram a um acordo sobre as condições do processo e apelaram contra a parte da decisão salarial.