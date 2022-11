Inglaterra supera Gales com facilidade e assegura 1º lugar no grupo B

A Inglaterra só precisava de um empate para garantir a primeira posição do grupo B da Copa do Mundo do Catar, mas foi além. Nesta terça-feira, 29, a seleção europeia confirmou o favoritismo e venceu País de Gales por 3 a 0, no estádio Ahmad bin Ali. Com sete pontos, os ingleses terminam como líderes da chave e enfrentarão Senegal nas oitavas de final, que ficou em segundo do grupo A

O duelo diante dos senegaleses acontece já no domingo, 4, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt. A segunda colocação do grupo B ficou com os Estados Unidos, que venceram o Irã e vão encarar a Holanda, no sábado, 3, às 12h (de Brasília).

O técnico Gareth Southgate utilizou a partida para preservar alguns titulares. Curiosamente, dois jogadores que ganharam chance balançaram as redes: Marcus Rashford, duas vezes, e Phil Foden.

A partida teve completo domínio inglês. Mesmo se arriscando pouco, a equipe controlou a posse de bola, o ritmo da partida e praticamente não teve sua meta incomodada.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas com grandes oportunidades desperdiçadas: Rashford ficou cara a cara após passe de Kane, mas bateu em cima do goleiro Ward, e depois emendou uma bicicleta para fora. Já Foden finalizou por cima após bela jogada coletiva.

O treinador galês Rob Page surpreendeu ao voltar do intervalo sem o astro Gareth Bale, que praticamente não pegou na bola no primeiro tempo. E a Inglaterra não demorou para abrir 2 a 0: aos 5 minutos, Rashford bateu falta com força, em cima de Ward, que não alcançou; e, no minuto seguinte, Kane cruzou rasteiro da direita para Foden só completar para o gol.

Com o jogo praticamente decidido, Southgate colocou ainda mais reservas em campo, como Phillips, Alexander-Arnold e Wilson. Mas Rashford queria mais: aos 23, o atacante avançou pela direita, pedalou, cortou o lateral Roberts e bateu forte. A bola passou pelo meio das pernas de Ward, sacramentando o 3 a 0.

