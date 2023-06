Influenciadora acusa Antony, do Manchester United, por violência doméstica

A influenciadora Gabriela Cavallian acusou Antony, jogador do Manchester United e da Seleção Brasileira, de violência doméstica, ameaça e lesão corporal. A agressão mais recente teria ocorrido no último dia 20 de maio, quando o atacante estava na Inglaterra.

Os dois tiveram um relacionamento em 2022, quando ela disse ter sofrido aborto de um bebê concebido com o jogador. Segundo reportagem do GE, o caso foi registrado na segunda-feira (5) na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no distrito de Tatuapé, em São Paulo. Mas esse não teria sido o primeiro caso.

Gabriela anexou mensagens de ameaça e fotos das escoriações no boletim de ocorrência. Ela vai passar por exame de corpo de delito e solicitou medida protetiva contra o jogador.

Antony teve destaque pela primeira vez no São Paulo, em 2018, e participou da última Copa do Mundo, no Catar. Ele joga pelo Manchester United desde 2022, quando foi negociado por 100 milhões de euros.