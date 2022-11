Imagem do dia #3 da Copa: o 7 a 1 da Argentina

O gol de pênalti, logo no início, o sétimo dele em cinco Copas do Mundo disputadas, levava a crer que Lionel Messi teria uma jornada positivamente memorável na estreia da Argentina… só faltou combinar com os sauditas. Empurrados por uma massa de torcedores vindos do único país a fazer fronteira com o Catar, a Arábia Saudita virou o jogo e fez passear uma das maiores zebras da história dos Mundiais. Sim, os hermanos viveram em Lusail uma sensação semelhante ao do 7 a 1 do Brasil humilhado pela Alemanha em 2014 e o melhor retrato disso foi o lance na segunda etapa, capturado pelas lentes do fotógrafo Ricardo Corrêa, em que Messi se atrapalha diante da marcação de sete árabes (seis de linha e o goleiro). Foi mesmo uma tarde melancólica, um tango tristíssimo para os argentinos.