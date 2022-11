Imagem do dia #2 da Copa: Irã, um país dividido

A goleada da Inglaterra sobre o Irã por 6 a 2 foi marcada por protestos dentro e fora de campo do Khalifa International Stadium, em Doha, na última segunda-feira, 21. O os jogadores iranianos não cantaram o hino nacional antes da partida, em resposta à repressão do governo local a manifestações em favor das mulheres no país. Alguns deles ainda abaixaram as cabeças, olhando para o chão. Na torcida, um casal levantou cartazes com os dizeres “Liberdade para o Irã” e “Mulheres pela Liberdade”. No entanto, alguns dos próprios iranianos ao lado se mostraram insatisfeitos. Uns fizeram sinais contra os cinegrafistas e fotógrafos, enquanto um deles foi discutir com os donos dos cartazes.

Confira as cenas em cliques exclusivos do fotógrafo Alexandre Batribugli, de VEJA.

As manifestações no Irã ocorrem desde setembro, quando a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, presa por supostamente violar o rígido código de vestimenta do país, despertou a revolta de milhares de iranianos, sobretudo as mulheres.