Iga Swiatek vence Muchova e conquista terceiro título em Roland Garros

Neste sábado, 10, a tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu pela terceira vez o torneio de Roland Garros. Ela derrotou por 2 a 1 a checa Karolina Muchova, 43ª do ranking mundial, que fez sua estreia em uma final de final de Grand Slam.

Swiatek já é uma veterana em finais, tendo participado de 18 – das quais conquistou 14. Quatro desses títulos foram obtidos em majors – além dos três nas quadras francesas, ela também levantou a taça do US Open em 2022. Apesar disso, a vitória contra a iniciante não foi fácil. A batalha durou 2h49 e começou com domínio da numero um, que levou o primeiro set por 6 a 2. No segundo, contudo, Karolina Muchova reagiu e fechou em 7 a 5 – primeira derrota em um set de Swiatek desde o início da competição. A polonesa confirmou o favoritismo com 6 a 4.

Apesar da batalha emocionante, ela foi amarga para os brasileiros, que esperavam Bia Haddad na final de Roland Garros. Pela primeira vez desde Maria Esther Bueno (1939-2018), uma brasileira conseguiu ir tão longe na competição – a paulista conseguiu o feito extraordinário de chegar às semifinais, quando, apesar de honrar a posição, perdeu para Swiatek. A façanha garantirá a Haddad uma posição no top 10 do ranking mundial – além do generoso prêmio de 657 mil euros (mais de 3,4 milhões de reais).