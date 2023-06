Em jogo equilibrado, Bia Haddad perde semi em Roland Garros

Após recolocar o tênis feminino brasileiro em uma semifinal de Roland Garros em 57 anos, Bia Haddad não suportou a pressão imposta pela polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo. Concentrada e com um arsenal de devoluções fulminantes, a europeia venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6-2, 7-6). Após fazer história, a atleta paulistana, atual 14ª, deve subir algumas posições no ranking da WTA. Iga vai em busca do tricampeonato em Paris. A atual campeã vai encarar a tcheca Karolina Muchova (43ª), que surpreendeu a número dois do mundo, a bielorussa Aryna Sabalenka, ao vencer batalha por 2 sets a 1 (7-6,6-7 e 7-5).

Apoiada pela torcida e diante de uma adversária que não cedeu um set sequer na competição, Bia Haddad entrou no jogo com confiança, mas mais desgastada. Das cinco partidas anteriores, quatro foram vencidas em três sets, sendo que em três, a brasileira saiu atrás e teve que buscar a virada.

Com muita força e apostando em menos trocas de bola, a brasileira, que havia vencido o único duelo anterior entre as duas (em 2022), quebrou o saque de Iga no primeiro game. O que parecia um início de surpresa, como havia sido na primeira semifinal, minutos antes, não se confirmou. A polonesa logo devolveu a quebra, empatando o duelo. O equilíbrio permaneceu até o sexto game, quando Iga quebrou novamente o saque de Bia e venceu mais dois para fechar o primeiro set.

O segundo set começou parecido. No primeiro game, a polonesa quase teve o saque quebrado, mas conseguiu evitar. Confiante, Bia venceu o segundo e manteve a intensidade no serviço da rival. Deu certo e ela fez 2 a 1. Mas ao vencer o quarto game, a brasileira viu a número 1 do ranking voltar a crescer no jogo. Com excelentes devoluções, Iga venceu três games seguidos, aniquilando a vantagem de Bia. Sob pressão, a brasileira conseguiu sair de uma desvantagem no game e empatar em 4 a 4. Foi a vez da polonesa mostrar porque é a primeira do ranking. Em um game adverso e muito bem jogado pela adversária, Iga salvou três break points para manter o saque. Com um tênis de alto nível, a tenista do Brasil manteve os nervos no lugar e o confronto equilibrado. Com 6 a 6, o duelo foi para o tie break.

Mais uma vez, Bia teve bom início e chegou a abrir pequena vantagem, mas erros nos momentos decisivos atrapalharam a tentativa de empate. Mesmo sofrendo com o ataque da rival, Iga usou sua experiência e qualidade para garantir a vitória, por 9 a 7, fechando o confronto em 6-2 e 7-6.

Um grande jogo que, surpreendentemente, foi visto por pouca gente nas cadeiras da quadra central Philippe Chatrier. A decisão entre Iga Swiatek e Karolina Muchova será neste sábado (10), às 10h (horário de Brasília). Provavelmente em novo grande jogo. Tomara que mais prestigiado pela torcida.