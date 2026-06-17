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Esporte

Globo e SBT perdem batalhas decisivas para CazéTV na Copa do Mundo

TV aberta não transmitiu jogos ‘menos importantes’, mas com as melhores histórias do torneio

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 18h22 | Atualizado em 17 jun 2026, 20h09
O DONO DA BOLA - Casimiro: lives desinibidas e favoritismo nas redes sociais
Casimiro Miguel, criador da CazéTV (./Divulgação)
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Globo e SBT perdem batalhas decisivas para CazéTV na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A CazéTV voltou a se beneficiar da transmissão exclusiva de todos os jogos da Copa do Mundo. O canal no YouTube tem os direitos das 104 partidas do torneio enquanto suas concorrentes Globo e SBT têm 55 e 32, respectivamente. E apesar de confrontos dados como “mais importantes” passarem na grade da TV aberta, a Copa do Mundo não cansa de provar que dos confrontos mais “previsíveis” saem as maiores surpresas. 

No domingo, 14, de fato era esperado um placar mais elástico entre Alemanha e Curaçao, com transmissão exclusiva do canal do YouTube que também tem parceria com Disney+ e Prime Video. E apesar de não surpreendente, o placar final fez questão de tornar o jogo memorável, um 7 a 1 para os alemães, narrado apenas pela equipe da CazéTV.

Um dia depois, na segunda, 15, as expectativas eram as mesmas para Espanha e Cabo Verde, mas sem a chance de cutucar algum trauma do torcedor brasileiro com os espanhóis. Só que o futebol cria histórias ininterruptamente. O 0 a 0 histórico dos irmãos lusófonos e a campanha por seguidores para o herói da história, o goleiro Vozinha, com participação direta da transmissão da CazéTV, deram de vez um sacode na disputa das transmissões.

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E sim, apesar de Globo e SBT acertarem com a transmissão de França e Senegal na terça, 16, com dois gols de Mbappé em busca da artilharia histórica das Copas, perderam o próximo capítulo da história com o hat-trick de Messi contra a Argélia na hora da novela das 9.

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Hoje, foi a vez de Portugal surpreender. Ou melhor, da República Democrática do Congo surpreender Cristiano Ronaldo e companhia com um empate em 1 a 1. E novamente, apenas na CazéTV.

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O problema do delay, que chega a mais de vinte segundos, ainda existe, mas em casos que não há outra transmissão com a qual comparar, deixa de existir. Até mesmo no jogo do Brasil, com as três detentoras de direitos passando a partida, a CazéTV manteve um público fiel e bateu o recorde de maior transmissão no YouTube com 10,6 milhões de aparelhos conectados simultaneamente. 

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O grupo Globo também bateu seus recordes com 49,9 milhões de pessoas assistindo a partida em seus canais (TV Globo + Sportv + Ge TV), com a maior audiência na TV aberta aos sábados em 10 anos. Porém, sequer entra em campo para disputar outras batalhas.

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