Globo e SBT perdem batalhas decisivas para CazéTV na Copa do Mundo

A CazéTV voltou a se beneficiar da transmissão exclusiva de todos os jogos da Copa do Mundo. O canal no YouTube tem os direitos das 104 partidas do torneio enquanto suas concorrentes Globo e SBT têm 55 e 32, respectivamente. E apesar de confrontos dados como “mais importantes” passarem na grade da TV aberta, a Copa do Mundo não cansa de provar que dos confrontos mais “previsíveis” saem as maiores surpresas.

No domingo, 14, de fato era esperado um placar mais elástico entre Alemanha e Curaçao, com transmissão exclusiva do canal do YouTube que também tem parceria com Disney+ e Prime Video. E apesar de não surpreendente, o placar final fez questão de tornar o jogo memorável, um 7 a 1 para os alemães, narrado apenas pela equipe da CazéTV.

Um dia depois, na segunda, 15, as expectativas eram as mesmas para Espanha e Cabo Verde, mas sem a chance de cutucar algum trauma do torcedor brasileiro com os espanhóis. Só que o futebol cria histórias ininterruptamente. O 0 a 0 histórico dos irmãos lusófonos e a campanha por seguidores para o herói da história, o goleiro Vozinha, com participação direta da transmissão da CazéTV, deram de vez um sacode na disputa das transmissões.

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E sim, apesar de Globo e SBT acertarem com a transmissão de França e Senegal na terça, 16, com dois gols de Mbappé em busca da artilharia histórica das Copas, perderam o próximo capítulo da história com o hat-trick de Messi contra a Argélia na hora da novela das 9.

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Hoje, foi a vez de Portugal surpreender. Ou melhor, da República Democrática do Congo surpreender Cristiano Ronaldo e companhia com um empate em 1 a 1. E novamente, apenas na CazéTV.

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O problema do delay, que chega a mais de vinte segundos, ainda existe, mas em casos que não há outra transmissão com a qual comparar, deixa de existir. Até mesmo no jogo do Brasil, com as três detentoras de direitos passando a partida, a CazéTV manteve um público fiel e bateu o recorde de maior transmissão no YouTube com 10,6 milhões de aparelhos conectados simultaneamente.

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O grupo Globo também bateu seus recordes com 49,9 milhões de pessoas assistindo a partida em seus canais (TV Globo + Sportv + Ge TV), com a maior audiência na TV aberta aos sábados em 10 anos. Porém, sequer entra em campo para disputar outras batalhas.