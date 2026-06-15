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Esporte

Heróico goleiro de Cabo Verde ganha mais seguidores do que população do país

Vozinha fez defesas decisivas que garantiram empate sem gols com Espanha

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 17h21 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h48
Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Vozinha, goleiro de Cabo Verde (Buda Mendes/Getty Images)
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Heróico goleiro de Cabo Verde ganha mais seguidores do que população do país Priorize VEJA no Google

O empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha nesta segunda, 15, não apenas estragou o bolão de quem apostava em uma vitória com sobra dos europeus, como também aumentou o número de seguidores de um dos heróis da partida: Vozinha. O goleiro da seleção estreante em Copas do Mundo recebeu apoio nas redes sociais após fazer defesas decisivas que impediram o triunfo dos adversários favoritos.

No começo da partida, Vozinha tinha por volta de 50.000 seguidores no Instagram. Poucas horas depois do apito final, o goleiro acumula 2,7 milhões de seguidores.

A transmissão do jogo na CazéTV, que alcançou mais de sete milhões de aparelhos simultâneos durante a partida, foi um dos pilares deste aumento. Casimiro Miguel, Cazé, incentivou a quem assistia ao jogo a começar a seguir o perfil do goleiro. 

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Após a partida, a repórter Bárbara Coelho entrevistou os jogadores de Cabo Verde no estádio de Atlanta nos Estados Unidos. O atacante Ryan conversou com a jornalista que o mostrou o número de seguidores de Vozinha. O jogador reagiu com espanto e comentou: “Ele [Vozinha] vai desmaiar lá dentro vendo isso.”

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Em seguida, o goleiro foi entrevistado pela repórter, que mostrou o perfil.

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“Isso é louco. Muito obrigado. Sempre os brasileiros estiveram muito carinho por nós, e temos sentido isso durante a nossa campanha para a Copa do Mundo, para a classificação. E agora que chegamos aqui no maior palco, temos sentido o apoio e carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer por todo o apoio e carinho dos brasileiros”.

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O número de seguidores é ainda mais impressionante quando comparado com a população de Cabo Verde. São aproximadamente 530.000 habitantes no arquipélago de dez ilhas vulcânicas com pouco mais de 4.000 km². Ou seja, o jogador tem por volta de cinco vezes o número de habitantes do seu país em seguidores.

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