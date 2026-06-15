Heróico goleiro de Cabo Verde ganha mais seguidores do que população do país

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O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, virou fenômeno online após o empate sem gols com a Espanha na Copa do Mundo. De 50 mil para 2 milhões de seguidores no Instagram, ele conquistou o público com defesas decisivas e o incentivo da CazéTV, superando em muito a população de seu país em popularidade.

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O empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha nesta segunda, 15, não apenas estragou o bolão de quem apostava em uma vitória com sobra dos europeus, como também aumentou o número de seguidores de um dos heróis da partida: Vozinha. O goleiro da seleção estreante em Copas do Mundo recebeu apoio nas redes sociais após fazer defesas decisivas que impediram o triunfo dos adversários favoritos.

No começo da partida, Vozinha tinha por volta de 50.000 seguidores no Instagram. Poucas horas depois do apito final, o goleiro acumula 2,7 milhões de seguidores.

A transmissão do jogo na CazéTV, que alcançou mais de sete milhões de aparelhos simultâneos durante a partida, foi um dos pilares deste aumento. Casimiro Miguel, Cazé, incentivou a quem assistia ao jogo a começar a seguir o perfil do goleiro.

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Após a partida, a repórter Bárbara Coelho entrevistou os jogadores de Cabo Verde no estádio de Atlanta nos Estados Unidos. O atacante Ryan conversou com a jornalista que o mostrou o número de seguidores de Vozinha. O jogador reagiu com espanto e comentou: “Ele [Vozinha] vai desmaiar lá dentro vendo isso.”

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Em seguida, o goleiro foi entrevistado pela repórter, que mostrou o perfil.

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“Isso é louco. Muito obrigado. Sempre os brasileiros estiveram muito carinho por nós, e temos sentido isso durante a nossa campanha para a Copa do Mundo, para a classificação. E agora que chegamos aqui no maior palco, temos sentido o apoio e carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer por todo o apoio e carinho dos brasileiros”.

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O número de seguidores é ainda mais impressionante quando comparado com a população de Cabo Verde. São aproximadamente 530.000 habitantes no arquipélago de dez ilhas vulcânicas com pouco mais de 4.000 km². Ou seja, o jogador tem por volta de cinco vezes o número de habitantes do seu país em seguidores.