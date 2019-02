Gilles Simon confirma presença no Brasil Open de 2012

Por AE

São Paulo – Número 12 do mundo, o tenista francês Gilles Simon confirmou presença na disputa do Brasil Open de 2012. O principal torneio do tênis brasileiro acontecerá entre os dias 11 e 19 de fevereiro e pela primeira vez será em São Paulo no ginásio do Ibirapuera – nos 11 anos anteriores, o palco era a Costa do Sauipe, na Bahia.

Simon é a segunda grande atração já confirmada no Brasil Open. Antes dele, a organização do torneio tinha anunciado na semana passada a participação do espanhol Fernando Verdasco, que ocupa o 24º lugar no ranking mundial.

O francês de 26 anos disputará o Brasil Open pela primeira vez na carreira. Ao todo, ele soma nove títulos da ATP no currículo, sendo que dois deles foram conquistados nesta temporada, em Sydney (Austrália) e Hamburgo (Alemanha).