Giants vence Super Bowl e é campeão do futebol americano

Indianápolis (EUA), 5 fev (EFE).- O New York Giants com o quarterback Eli Manning de novo como herói venceu por 21 a 17 o New England Patriots e se proclamou campeão do Super Bowl 46 disputado no Lucas Oil Stadium de Indianápolis, Estados Unidos.

Manning, como aconteceu no Super Bowl 42 disputado em Glendale (Arizona) foi o carrasco dos Patriots ao protagonizar a jogada decisiva com menos de um minuto para conseguir os pontos que permitiram aos Giants virar o placar adverso de 15 a 17.

O quarterback dos Giants completou 30 de 40 passes para 296 jardas, com um envio de anotação, sem intercepções e deixou em 103,8 seu índice de bolas passadas.

O wide receiver Víctor Cruz, de origem porto-riquenha, marcou a primeiro touchdown do partido com um passe de duas jardas.

A vitória dos Giants lhes permitiu ganhar seu quarto título de Super Bowl na história da equipe nas cinco participações que tiveram e o segundo nos últimos cinco anos. EFE