Fora de casa, Palmeiras vence Mirassol pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras venceu o Mirassol por 2 a 0, no Estádio Campos Maia, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 1. Os gols alviverdes foram marcados por Breno Lopes e Eduard Atuesta, garantindo a liderança do grupo D, com 11 pontos. O Mirassol, por outro lado, segue com 4 pontos, na terceira posição do grupo B.

Supercampeão brasileiro, o Palmeiras foi ao interior paulista para o primeiro confronto depois do título nacional. Para mitigar os impactos físicos, o treinador Abel Ferreira escalou um time reserva. O jogo, que do lado interiorano teve um Mirassol também pouco inspirado, não foi empolgante no primeiro tempo.

Para o segundo tempo, o time da capital voltou com mudanças e a entrada do titular Gabriel Menino. Porém, o gol ainda tardou a acontecer e saiu aos 22 minutos da etapa final, quando Breno Lopes marcou com assistência de Giovani. Para fechar a vitória, Eduard Atuesta fez aos 48.

O Palmeiras volta a jogar no próximo sábado, 4, contra o Santos, que vive fase delicada na temporada. No mesmo dia, o Mirassol vai a Sorocaba encarar o São Bento.