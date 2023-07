Flamengo e Grêmio fazem tira-teima histórico na semi da Copa do Brasil

Dois dos maiores campeões da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo passaram por Bahia e Athletico-PR e vão se enfrentar novamente na semifinal da competição. Em busca da sexta taça, os gaúchos venceram o Bahia, na última quarta (12), em disputa de pênaltis. Já o clube carioca, dono de quatro títulos, se impôs diante do Athletico-PR e mesmo fora de casa, venceu por 2 a 0, após ter batido o Furacão no Maracanã, na semana anterior.

Este será o nono encontro entre gremistas e flamenguistas nesta fase da competição. Na primeira edição da Copa do Brasil, em 1989, deu Grêmio. No último encontro, há dois anos, deu Flamengo. Cada um já venceu quatro vezes.

Na Arena Grêmio, os donos da casa tiveram trabalho para passar das quartas de final. Após um empate em Salvador, na última semana, as duas equipes entraram em campo para o tudo ou nada. Antes disso, tiveram que esperar uma hora, devido à forte chuva que atingiu Porto Alegre. Às 20h, no entanto, a bola rolou e os anfitriões foram ao ataque. Pressionando o rival, mal deixavam os jogadores do Bahia atravessarem a linha do meio campo. No gol do Tricolor baiano, o goleiro Marcos Felipe se apresentava e impedia o Tricolor gaúcho de abrir o placar.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o argentino Cristaldo teve a grande chance de marcar, em cobrança de pênalti, mas parou em Marcos Felipe. Piorou para o Imortal quando Everaldo, no primeiro avanço do Bahia, acertou belo chute de longe e fez 1 a 0 para os visitantes.

O enredo foi o mesmo na segunda etapa e o Grêmio dominou a partida. Mas dessa vez, a pressão deu certo. Aos 27 minutos, outro argentino, Villasanti, aproveitou boa triangulação e empatou. Antes de ser substituído, com dores no sofrido joelho direito, o craque Luis Suárez quase ampliou, mas a bola acertou o travessão, após nova defesa de Marcos Felipe.

O duelo foi para os pênaltis, mas ao invés do goleiro do Bahia, quem brilhou foi o goleiro gremista, Gabriel Grando, que pegou dois pênaltis e classificou o time para a semifinal, por 4 a 3 nas cobranças alternadas.

Em Curitiba, o Flamengo entrou em campo precisando de um empate para chegar a sua terceira semifinal seguida na Copa do Brasil. A vitória por 2 a 1 no Maracanã, no entanto, não deixou os rubro-negros recuados. Pelo contrário, apesar da boa organização do Athletico, os flamenguistas tinham velocidade na transição e também criaram boas oportunidades. Tanto é que abriram o marcador. Após escanteio, Erick, após cabeceio de Arrascaeta, marcou contra. No segundo tempo, com a vantagem ampliada, o Flamengo se propôs a jogar nos contra-ataques. O Furacão tinha volume e com a velocidade de Canobbio e a disposição de Vitor Roque, restou ao Mengão contar com boas defesas do goleiro Matheus Cunha. Em novo contra-ataque, Gabigol, que retornava ao time, marcou, mas o VAR marcou impedimento polêmico. O jogo ganhou nervosismo e uma confusão só foi paralisada quando Thiago Heleno, capitão do Athletico-PR e Gerson, meia do Fla, foram expulsos. Aos 49, quando os donos da casa se lançaram à frente, o Fla finalizou o duelo com Gabigol aproveitando bola cabeceada por Léo Pereira. Rubro-negro classificado. De acordo com o calendário da CBF, as semifinais devem ocorrer nas semanas dos dias 9 e 16 de agosto.

O vencedor de Palmeiras x São Paulo, que jogam nesta quinta-feira (13), às 20h, no Allianz Parque, enfrentará o vencedor do jogo entre Corinthians e América-MG, que se enfrentam no próximo sábado (15), na Neo Química Arena.